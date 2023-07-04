N-TV: несмотря на напряжённую ситуацию русские толпами едут в Крым

Русских не пугает напряжённая ситуация с безопасностью в Крыму, и они массово едут отдыхать на черноморский полуостров, сообщает N-TV. На подъезде к Керченскому мосту образовалась огромная пробка длиною в 13 км. Службы спасения, добровольцы и сотрудники районной администрации помогают людям в машинах и раздают воду, рассказывает немецкий телеканал.

Несмотря на напряжённую ситуацию с безопасностью в Крыму толпы русских едут отдыхать на черноморский полуостров, сообщает N-TV. На подъезде к Керченскому мосту, который связывает Крым с материковой Россией, образовалась пробка длиною в 13 км. Службы спасения, добровольцы и сотрудники районной администрации раздают воду людям в машинах.

Добраться до полуострова отдыхающие могут только на поезде или автомобиле, продолжает немецкий телеканал. После начала боевых действий на Украине в прошлом году воздушное сообщение было прекращено. Ещё во времена Советского Союза Крым был очень популярным местом для отдыха. К тому же из-за санкций у граждан России сейчас возникли трудности с организацией отпуска в западных странах.

В октябре 2022 года Керченский мост был повреждён в результате взрыва, но его уже починили. В конце мая украинские спецслужбы признали свою причастность к теракту. Мост играет важную роль в снабжении российских войск, подчёркивает N-TV.