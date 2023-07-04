N-TV: несмотря на напряжённую ситуацию русские толпами едут в Крым

03:55
Пожар на бывшей мебельной фабрике в Химках локализован
Пожар в здании бывшей мебельной фабрики в Химках локализован на площади 2,5 тыс. кв.м.
03:39
Data Urgente: украинцы бомбят дома в Донбассе, несмотря на предупреждение, что там дети
Аргентинский журналист Себастьян Сальгадо заявил, что украинские военные стреляют по домам в Донбассе, несмотря на предупреждение о том, что там живут дети.
03:31
МЧС: в районе Азербайджана, где землетрясение ощущалось больше всего, разрушений нет
В Хачмазском районе Азербайджана, где землетрясение ощущалось больше всего, разрушений не зафиксировано.
03:05
ТАСС: авианосец «Адмирал Кузнецов» может быть передан флоту в конце 2024 года
Тяжёлый авианесущий крейсер проекта 1143.5 «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» может быть передан Военно-морскому флоту России в конце 2024 года.
02:48
В ряде областей Украины звучит воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины.
02:36
Покупатель в киевском магазине пригрозил охраннику СБУ из-за русской речи
В киевском магазине произошла перепалка из-за фразы «Киев — русскоязычный город»: за неё покупатель пригрозил охраннику Службой безопасности Украины.
02:18
НАТО отказала Украине в F-16 до завершения контрнаступления
Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Украина не получит истребители F-16 до завершения контрнаступления.
01:50
Итальянский генерал Мини припомнил Зеленскому слова про Донбасс и нейтралитет Украины
Итальянский генерал Фабио Мини заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому пора вернуться к своим обещаниям про Донбасс и Украину четырёхлетней давности.
01:19
В Екатеринбурге от удара током погиб подросток
Подросток в Екатеринбурге погиб от удара током, когда полез за мячом на трансформаторную подстанцию.
01:02
Сейсмологи Азербайджана: афтершоки будут продолжаться, но сильных толчков не будет
Генеральный директор азербайджанского Республиканского центра сейсмологической службы Гурбан Етирмишли заявил, что афтершоки после землетрясения в Азербайджане будут продолжаться, но вероятности сильных толчков нет.
00:56
СЭ: тренер вратарей ХК ЦСКА Наумов продолжит карьеру в «Айлендерс»
Тренер вратарей столичного ЦСКА Сергей Наумов перейдёт на работу в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс».
00:51
Педулла: «Манчестер Юнайтед» сделал первое предложение по Онане
«Манчестер Юнайтед» сделал «Интеру» первое предложение по вратарю Андре Онане.
00:41
Площадь пожара на бывшей фабрике в Химках выросла до 2300 квадратных метров
Площадь пожара в здании бывшей мебельной фабрики в подмосковных Химках достигла 2,3 тыс. кв. м.
00:41
В «Бешикташе» подтвердили интерес к полузащитнику ЦСКА Зайнутдинову
Спортивный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи подтвердил желание клуба подписать контракт с полузащитником московского ЦСКА Бактиёром Зайнутдиновым.
00:35
Украинские войска за сутки выпустили 188 снарядов по ДНР
Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 32 раза обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 188 снарядов.
00:26
Сёмин: «Зенит» подписывает очень качественных легионеров, клуб редко ошибается с выбором
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об уровне легионеров санкт-петербургского «Зенита».
00:22
Глава МИД Кулеба: Украина не пойдёт на уступки ради продления зерновой сделки
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не пойдёт на уступки России для продления зерновой сделки.
00:14
ТАСС: в Дагестане ощутили землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 ощутили в понедельник, 3 июля, в Дагестане, толчки почувствовали жители Махачкалы, сообщает ТАСС.
00:01
Депутат ГД Сухарев предложил создать специальный поддомен для сайтов игорных организаций
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать специальный поддомен для размещения сайтов организаторов азартных игр. Копия письма на имя главы Минцифры Максута Шадаева есть в распоряжении RT.
00:00
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне
Украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Херсоне.
23:57
Джокович: не помню, когда последний раз играл официальный матч и не нервничал
Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, нервничал ли в первом круге Уимблдона.
23:53
В Канаде с начала года сгорело 8,4 млн га лесов
Лесные пожары с начала года в Канаде прошли территорию в 8,4 млн га. Об этом сообщил межведомственный центр лесных пожаров.
23:53
Матч Сафиуллина на Уимблдоне прерван из-за наступления темноты
Несколько матчей первого круга Уимблдона прерваны из-за наступления темноты.
23:45
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Каспийском море
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,7, оно ощущалось а Баку и регионах Азербайджана, сообщает агентство APA со ссылкой на Республиканскую сейсмологическую службу.
23:42
Карпов: Дзюба останется в «Локомотиве», если достигнет отметки в 12 голевых действий
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба останется в команде до лета 2025 года, если в предстоящем сезоне он наберёт как минимум 12 очков по системе «гол + пас».
23:26
РИА Новости: в Баку произошло землетрясение
В столице Азербайджана Баку произошло землетрясение, ощущались сильные толчки, сообщает РИА Новости.
23:24
Шведский баскетболист Йеребко заявил, что жалеет о переходе в московский ЦСКА
Шведский форвард Юнас Йеребко заявил, что жалеет о переходе в московский баскетбольный клуб ЦСКА.
23:16
Обвиняемый в убийстве двух человек в аэропорту Кишинёва скончался от полученных травм
В МВД Молдавии сообщили, что обвиняемый в убийстве двух человек в аэропорту Кишинёва мужчина скончался от полученных при задержании травм.
23:05
Площадь пожара в здании бывшей фабрики в Химках выросла до 1000 квадратных метров
Площадь пожара в цехе бывшей мебельной фабрики в подмосковных Химках выросла до 1 тыс. кв. м, сообщают экстренные службы.
22:55
Защитник «Каролины» Орлов: я постараюсь прилететь в Россию, но не знаю когда
Российский защитник «Каролина Харрикейнз» Дмитрий Орлов ответил на вопрос, когда он собирается прилететь в Россию.
22:53
В селе под Курском восстановлено ранее нарушенное электроснабжение
Электроснабжение, которое было нарушено в результате обстрела со стороны ВСУ, восстановлено в селе Весёлое Курской области.
22:43
Relevo: «Спартак» заинтересован в услугах защитника сборной Колумбии Санчеса
Центральный защитник сборной Колумбии и «Тоттенхэма» Давинсон Санчес может перейти в московский «Спартак».
22:42
В МЧС сообщили о пожаре на складе в подмосковных Химках
На складе в подмосковных Химках произошёл пожар на площади 400 кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
22:34
Marca: испанская Ла Лига изменит своё официальное название
В двух главных испанских футбольных лигах произошли изменения в официальных названиях.
22:33
Глава МИД России Лавров обсудил с сирийским коллегой ситуацию в республике
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой сирийского МИД Фейсалом Микдадом ситуацию в республике.
22:19
Вучич: Сербия привыкла к двойным стандартам Запада по отношению к себе
Сербия привыкла к двойным стандартам стран Запада по отношению к себе, заявил сербский президент Александр Вучич.
22:16
Calciomercato: «Аль-Наср» поборется с «Манчестер Юнайтед» за голкипера «Интера» Онану
Саудовский «Аль-Наср» включился в гонку за вратарём «Интера» Андре Онаной вместе с «Манчестер Юнайтед».
22:14
ЦПВС: «коалиция» США за день нарушила меморандум безопасности полётов в Сирии 14 раз
Возглавляемая Соединёнными Штатами «коалиция» 14 раз за день нарушила меморандум по безопасности полётов в Сирии. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
22:00
Постпред Британии при ООН: понижение отношений с Россией вызвало бы сожаление
Понижение уровня дипломатических отношений с Россией, которое предложил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев, вызвало бы сожаление, заявила постпред Британии при ООН Барбара Вудворд.
21:49
Романо: Рамос может снова стать одноклубником Месси в «Интер Майами»
«Интер Майами» заинтересован в бывшем защитнике «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамосе,
21:49
В Николаевской области Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской области.
21:34
Reuters: Финляндия модернизирует железную дорогу для ускоренной переброски войск к России
Финляндия приступила к модернизации железной дороги для ускоренной переброски войск к границам России, пишет издание Reuters.
21:31
Зеленский заявил об ударе по зданию СБУ в Сумской области
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Сумы нанесён удар.
21:28
Винус Уильямс проиграла украинке Свитолиной на старте Уимблдона
Семикратная победительница турниров серии Большого шлема Винус Уильямс потерпела поражение на старте Уимблдона.
21:21
Мэр Ясиноватой заявил о ранении мужчины при обстреле со стороны ВСУ
Мужчина получил ранение в результате обстрела Ясиноватой украинскими военными, сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.
21:14
Игрок «Спартака» Тавареш успешно перенёс операцию в связи с травмой крестообразной связки
Защитник «Спартака» Томаш Тавареш, получивший повреждение передней крестообразной связки в расположении молодёжной сборной Португалии, успешно прооперирован.
21:09
Постпред Британии выступила за включение Индии, Бразилии, ФРГ и Японии в состав СБ ООН
Великобритания выступает за включение Индии, Бразилии, ФРГ, Японии и африканских стран в состав постоянных членов Совета Безопасности ООН, заявила британский постпред при ООН Барбара Вудворд.
21:06
Губернатор Старовойт: при обстреле Глушковского района Курской области пострадал человек
ВС Украины обстреляли Глушковский район Курской области, пострадал один человек.
21:01
Мостовой: меня знает вся Испания, но молодое поколение равняется на тех, кто хайпует
Бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой выразил мнение об ориентирах молодого поколения в футболе.
20:59
Ямальские строители восстановят сельскую школу в Волновахском районе
Ямальские строители восстановят школу села Прохоровка Волновахского района к новому учебному году.