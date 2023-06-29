Global Times: «у нас последовательная и очень ясная позиция» — Пекин опроверг сообщения о поддержке притязаний Киева на Крым

Министерство иностранных дел Китая прокомментировало интервью, которое недавно дал постпред страны при ЕС Фу Цун. Зарубежные СМИ истолковали слова дипломата так, словно Пекин может поддержать стремление Украины «восстановить её территориальную целостность» в границах 1991 года. Но в МИД КНР дали понять, что отношение страны к территориальному спору между Киевом и Москвой остаётся неизменным, пишет Global Times.

Министерство иностранных дел Китая прокомментировало интервью, которое недавно дал постпред страны при ЕС Фу Цун. Заявление дипломата был истолковано так, словно Пекин может поддержать стремление Украины «восстановить её территориальную целостность»в границах 1991 года, в том числе вернуть контроль над Крымским полуостровом*.

«Мы считаем, что все стороны должны создать условия для политического урегулирования кризиса посредством диалога и переговоров», — заявила на пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Я не знаю, что конкретного заявил посол Фу, но, как я только что сказала, позиция Китая по украинскому кризису остаётся последовательной и очень ясной. Что касается вашего упоминания о Крыме, мы также надеемся, что вопрос с Крымом может быть урегулирован политическими средствами», — добавила Мао.

В недавнем интервью Al Jazeera и двум другим новостным порталам у Фу спросили, поддерживает ли он цели правительства Владимира Зеленского, «которые включают возвращение всех украинских регионов», которые контролируются Москвой. «Почем бы и нет», — ответил китайский дипломат.

Некоторые эксперты считают, что его цитаты были вырваны из контекста, чтобы выставить дело так, словно КНР поддерживает стремление Украины «освободить» Крым. По их мнению, подобная трактовка заявлений Фу призвана разжечь разногласия между Китаем и Россией или надавить на Пекин.

«Отношение Китая к территориальным претензиям Украины не изменилось. Но западные СМИ пытаются выставить ясную позицию двусмысленной, создавая новое давление на Китай», — заявил Global Times директор европейского департамента Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь.

Высказывания Фу расцениваются как подтверждение последовательной позиции Китая, который не признаёт смены суверенитета в Крыму, но и явно не поддерживает территориальные претензии одной из сторон. Однако Al Jazeera и другие СМИ интерпретировали слова чиновника так, словно в этом споре Пекин выступает на стороне Киева, что является преувеличением, отметил Цуй.



Отвечая на вопрос о крымском референдуме в марте 2014 года, МИД КНР заявил, что Пекин уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран. Вместе с тем в ведомстве отмечали, что вопрос с полуостровом должен быть решен политически в рамках нормативно-правового поля, и призывали все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут обострить напряжённость, напоминает Global Times.