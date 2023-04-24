Valeurs actuelles: МИД Франции потребовал от Пекина разъяснений после слов китайского посла о Крыме

МИД Франции был «потрясён» заявлениями китайского посла в Париже Лу Шае о неоднозначности международного статуса бывших советских республик и Крыма и потребовал от Пекина разъяснений по этому вопросу, сообщает Valeurs actuelles. Французское дипломатическое ведомство напомнило, что в 1991 году всё международное сообщество признало Украину в границах, включающих Крым, и Китай не возражал против этого решения.
Париж «потрясён» заявлениями посла Китая во Франции касательно Крыма, сообщает Valeurs actuelles. МИД страны запросил разъяснений у Пекина после слов представителя КНР в Париже Лу Шае в эфире телеканала LCI 21 апреля.
Как напоминает издание, дипломат высказал мнение, что страны бывшего СССР «не имеют фактического статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы закрепило их суверенный статус». Кроме того, говоря о принадлежности Крыма, посол заметил, что «это зависит от того, как мы воспринимаем эту проблему. Есть история. Крым с самого начала был в составе России. Хрущёв подарил Крым Украине во времена Советского Союза».
Французское дипломатическое ведомство не согласилось с содержанием заявления представителя Китая, напомнив, что «Украина была международно признана в границах, включающих Крым, в 1991 году после распада СССР в качестве нового государства — члена Организации Объединённых Наций всем международным сообществом, включая Китай».
Париж также заявил, что включение Крыма в состав России в 2014 году остаётся «незаконным с точки зрения международного права». Советник президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, назвал версию китайского посла об истории Крыма «абсурдной».
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