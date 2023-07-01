CNA: глава МАГАТЭ посетит «Фукусиму» перед запланированным сбросом «очищенной» радиоактивной воды

На следующей неделе генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси проинспектирует японскую АЭС «Фукусима». Японские власти надеются, что этот визит повысит доверие к их спорному решению выпустить в море более одного миллиона тонн радиоактивной воды, прошедшей очистку, передаёт CNA.

На следующей неделе глава Международного агентства по атомной энергии проинспектирует японскую АЭС «Фукусима». Четырехдневная поездка Рафаэля Гросси состоится в преддверии планов Японии по выпуску очищенной воды из поврежденного объекта в море.

ЁСИМАСА ХАЯСИ, министр иностранных дел Японии: Япония придаёт большое значение усилиям МАГАТЭ, которое играет важную роль в содействии нераспространению ядерного оружия и использованию атомной энергии в мирных целях. Я бы хотел, чтобы этот визит ещё больше укрепил отношения между Японией и МАГАТЭ.

Ожидается, что Гросси проведёт переговоры с различными представителями японского правительства, включая министра иностранных дел. Некоторые источники предполагают, что он может встретиться с премьер-министром Фумио Кисидой, чтобы проинформировать его об оценке МАГАТЭ.

Токио надеется, что визит главы агентства ООН, занимающегося вопросами атомной энергетики, повысит доверие к его спорному решению. Руководство АЭС хочет спустить в море более одного миллиона тонн радиоактивной воды, прошедшей очистку.

Точная дата слива всё ещё не объявлена, но ожидается, что он начнётся в ближайшие месяцы. Это решение (японских властей. — ИноТВ) встретило ожесточённое сопротивление со стороны многих региональных государств.

Тем временем в Токио заявили, что приветствуют решение ЕС снять ограничения на импорт японских продуктов питания. Они действуют после аварии на АЭС («Фукусима». — ИноТВ), произошедшей в 2011 году. По сообщениям, вопрос об отмене запрета находится на завершающей стадии.

Дата публикации 30 июня 2023 года.