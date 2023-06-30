Немецкий политолог: Путин победил в борьбе за власть, и переговоры по Украине надо вести именно с ним

Что бы ни произошло в России в прошлую субботу, оно окончилось провалом, отмечает немецкий телеканал N-TV. Политолога Йоханнеса Варвика из Университета Галле удивило, что часть наблюдателей в Германии желала хаоса в России в надежде, что это ускорит завершение конфликта на Украине. По его мнению, необходимо иметь дело с Россией такой, какая она есть, и именно Владимир Путин является тем, с кем нужно вести мирные переговоры.

Что случилось в России в прошлую субботу — переворот, мятеж или марш протеста? Что бы это ни было, в конце концов, оно окончилось провалом, подчёркивает немецкий телеканал N-TV.

Военный эксперт Франк Зауэр из Университета вооружённых сил Германии в Мюнхене заявил в эфире программы Maybrit Illner о том, что Пригожин потерпел неудачу со своим мятежом. «Он понял, что никто решительно не встал на его сторону. Но никого не было и на стороне Путина, — считает Зауэр. — Всё выглядело хаотично, и так оно и было». Однако расчёты Пригожина в итоге не оправдались, в связи с чем эксперт назвал происходившее в субботу «переворотом по ошибке».

Историк Восточной Европы Франциска Дэвис также уверена, что Путин столкнулся с потерями в лояльности, но это не обязательно означает, что российская система власти рухнет. В конце концов, даже во время восстания в России военная спецоперация на Украине не прекращалась, заметила она.

Политолог Йоханнес Варвик из Университета Галле удивлён реакцией на переворот в Германии. По его словам, Германия разделилась на два лагеря: один желал хаоса в России в надежде, что тогда боевые действия на Украине закончатся быстрее, а второй смотрел на события в России с беспокойством. Сам Варвик отнёс себя ко второму лагерю.

«На данный момент Путин победил в этой борьбе за власть. В целом, следует распрощаться с надеждой на то, что после возможного падения российского президента наступит что-то лучшее, — отметил эксперт, выступая на немецком телешоу. — Мы должны иметь дело с Россией такой, какая она есть, и мы должны быть готовы к тому, что именно Путин должен в первую очередь рассматриваться как партнёр по переговорам».

Эксперт по внешней политике СДПГ Михаэль Рот с этим не согласен: «Никто не выиграл, уж точно не выиграл Путин». По его мнению, это была ситуация абсолютной потери контроля. Российский президент обещал своему народу безопасность и порядок, и это обещание стало казаться хрупким за выходные. «Путину сейчас нужны успехи, чтобы дать понять, что он вернулся», — уверен Рот. Поэтому он опасается, что российский президент «продолжит сталинизацию у себя дома и ударит по Украине с неослабевающей силой».

Главным опасением правительства США в выходные было то, что государственные структуры в России могут рухнуть и контроль над ядерным оружием будет потерян, отметил генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. Здесь Зауэр поспешил всех успокоить. Он изучал ядерное оружие в рамках своих исследований и объяснил: «В России двенадцать хранилищ субстратегического оружия. Даже такие крупные силы, как армия Вагнера, не могут просто прийти туда и использовать это оружие. Оно деактивировано. Сначала нужно активировать электрику, установить источник нейтронов и так далее».

По словам Зауэра, нет красной кнопки, которую нужно просто нажать для запуска ядерного оружия: «У такого оружия есть сенсорная система, которая смотрит, есть ли смысл взрываться, даже если ракета вообще не полетела». Так что с этой стороны опасность не была особенно велика, убеждён Зауэр.

Другой важной темой на токшоу был вопрос о том, стало ли окончание конфликта ближе после попытки восстания в России. Варвик снова косвенно выступил за прекращение поставок оружия на Украину. «Мы не должны ввязываться в очередное обострение отношений с Россией, и мы должны прежде всего помочь Украине утвердить себя как суверенное государство, но и не впадать во всё большую разруху», — заявил он. Варвик часто выступал за прекращение поставок оружия, напоминает N-TV. «Стратегия Запада не удалась, Украина гибнет», — сказал он на немецком телешоу. Варвик выступает за быстрые мирные переговоры, даже если в этом процессе Украина потеряет часть своей территории.

Другие гости смотрят на вещи совершенно иначе. Так, Рот из СДПГ возразил, что народ на Украине проявил мужество, у нужно поддержать Украину ещё больше, чтобы она могла противостоять России. «Мы видели: Путина можно победить, но только если мы будем продолжать поддерживать украинскую сторону. Тогда, возможно, удастся договориться с Путиным. Это может стать концом этой ужасной войны», — заявил эксперт от социал-демократов в эфире программы Maybrit Illner.