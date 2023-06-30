Bild: «бекон надежды» — Анналена Бербок продемонстрировала «совершенство» своего лондонского английского

Глава МИД ФРГ перепутала слова «бекон» (bacon) и «маяк» (beacon) во время визита в ЮАР. Министр хотела сказать, что борьба с апартеидом в Африке вдохновляла людей по всему миру и стала «маяком надежды» для многих, но получился у неё вместо этого «бекон надежды». Bild отмечает, что оговорка стала хитом немецкого Интернета, и припоминает, что Анналена Бербок вообще-то закончила с отличием магистратуру в Лондоне и должна хорошо знать английский язык.

Во время посещения Южно-африканской республики глава МИД Германии несколько раз оговорилась. Так, в произнесённой по-английски речи она заявила, что «Путь Южной Африки к свободе стал беконом надежды, вдохновляющим мужчин и женщин по всему миру». Произошла оговорка из-за схожести английских слов бекон (bacon, чит. бэйкон) и маяк (beacon, чит. биикен). Отличие в одну букву, как иронизирует Bild, создаёт «огромную разницу!». Вместо «маяка надежды» у министра получился «бекон надежды». Оговорка Анналены Бербок стала хитом немецкой части Интернета, потому что случалась у министра, которая очень гордится своим обучением в Лондоне.

Эта оговорка была не единственной случившейся у министра во время поездки в ЮАР, отмечает немецкое издание. Поддерживая стремление Африканского союза присоединится к G20, Бербок произнесла слово bid (заявка) как bitch (сучка). Вместо «мы поддерживаем Африканский союз в его заявке на присоединение к Большой двадцатке» получилось «мы поддерживаем Африканский союз в присоединении его сучек к Большой двадцатке».

Bild отмечает, что министерство под руководством Бербок не первый раз попадает в неудобную ситуацию с африканскими странами. В январе Twitter-аккаунт немецкого МИДа опубликовал шутку про Сергея Лаврова и леопардов, намекая на поставки немецких танков на Украину, которая вызвала недовольство Африканского союза, объединяющего 55 стран континента.

Поездка в ЮАР была также не очень удачной для Анналены Бербок. Газета Bild отмечает, что о встрече с президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой, министерству удалось договориться только в последний момент. Изначально она не планировалась, так как «Бербок считают в Претории неопытной» и не разделяют её позицию по превосходству западных ценностей.