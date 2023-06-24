SwebbTV: руководство Евросоюза вынуждает страны ЕС платить штрафы за нежелание размещать у себя иммигрантов

Швеция и другие члены Евросоюза не должны соглашаться на выплату «штрафов» размером более 200 тыс. шведских крон за несогласие предоставить убежище тому или иному иммигранту. Об этом заявил аналитик Магнус Стенлунд в беседе с порталом SwebbTV, в ходе которой он подверг резкой критике новое миграционное законодательство ЕС.

Так назваемая проблема климата — не что иное, как одна большая индустрия для зарабатывания денег. Многомиллиардные суммы в виде налогов тратятся на этот надуманный кризис. По мнению автора статьи, «зелёная» повестка европейских политиков сводится к дополнительному обогащению крупных компаний, в то время как положение среднего класса заметно ухудшается.

В беседе с порталом SwebbTV аналитик Магнус Стенлунд отметил, что строительство львиной доли ветряных турбин в Швеции было инициировано иностранцами, в особенности китайцами, которых после получения прибыли от завершённого проекта не заботит дальнейшая рентабельность этих энергетических объектов.

Однако вопросы иммиграции также связаны с деньгами. Глобалистская политическая элита Евросоюза договорилась о принятии нового миграционного законодательства, которое влечёт за собой «солидарную» ответственность европейцев за иммигрантов, приезжающих на континент. Тем не менее есть лазейка, позволяющая избежать этого: страна ЕС заплатит около четверти миллиона шведских крон за иммигранта в виде штрафа, если отказывается принять человека. Это странное правило раскритиковал Стенлунд в эфире SwebbTV.

«Нам говорят, что если мы не хотим принимать мигранта, то можем заплатить 200 тысяч шведских крон, чтобы избежать этого. Но никто не говорит, что цена не может вырасти», — отмечает собеседник Магнуса Стенлунда и ведущий SwebbTV Микаэль Вильгерт. Гость программы заявил, что такой подход «в корне неправильный».

Вильгерт и Стенлунд также раскритиковали невнятную и политкорректную миграционную политику правой популистской партии «Шведские демократы», которая ранее предлагала платить мигрантам, чтобы они покинули Швецию.

«Сама идея, что мы должны платить людям, чтобы они уехали из Швеции, а теперь — что мы должны платить мигрантам, чтобы они не приезжали сюда, — пустая трата наших ресурсов», — заявил Вильгерт, которого поддерживает Стенлунд и считает, что Швеция должна категорически от этого отказаться.