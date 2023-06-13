France info: «экологическая головоломка» — бегемоты Эскобара вредят экосистеме Колумбии

Купленные 40 лет назад наркобароном Пабло Эскобаром четыре бегемота размножились, перебрались в крупнейшую реку Колумбии и превратились в настоящую экологическую проблему, рассказал в интервью France info главный редактор научного журнала Epsiloon Эрве Пуарье. Учёные предлагают периодически сокращать поголовье путём отстрела, но такое предложение возмущает ассоциации защитников животных, местные власти хотят отправить 70 особей в парки других стран, но на это нет денег, и пока удивительная история «кокаиновых бегемотов» продолжается.

Власти Колумбии и учёные никак не могут договориться о том, как решить экологическую проблему, связанную со знаменитыми африканскими бегемотами Пабло Эскобара, пишет France info. Издание напоминает, что наркобарон приобрёл для своего поместья четыре особи, однако они размножились и 30 лет назад сбежали, перебравшись в главную водную артерию страны.

Как рассказал в интервью изданию главный редактор научного журнала Epsiloon Эрве Пуарье, недавно бегемотов посчитали. Оказалось, что их в два раза больше, чем предполагали учёные: не 100, а от 185 до 215. Причём треть из них — молодняк, что указывает на быстрое размножение этих животных. Журналист предполагает, что среди них меньше конкуренции за ресурсы, а из-за благоприятных условий они, возможно, достигают половой зрелости раньше, чем в Африке. Одно можно сказать с уверенностью: этот вид самых крупных инвазивных животных в мире отлично прижился в колумбийских джунглях — ещё лучше, чем думали учёные.

Такая ситуация создаёт множество проблем, потому что этот вид очень опасен, однако главным образом она представляет собой «экологическую головоломку», объясняет Пуарье. С одной стороны, некоторые считают, что бегемоты могут заменить крупных травоядных животных, которые исчезли 10 тыс. лет назад. В результате экосистема может прийти к равновесию — другому, но не менее разнообразному. Другие, которых большинство, подчёркивают, что бегемоты нарушают химическое равновесие озёр, уплотняют осадочные породы, разрушают берега и представляют опасность для других животных, находящихся под угрозой исчезновения, — например, ламантинов.

Среди способов решить проблему Пуарье называет стерилизацию, однако уточняет, что, согласно построенной в апреле модели, для искоренения бегемотов таким способом потребуется 50 лет. Принимая во внимание новые цифры, это слишком долго. Несколько недель назад местные власти объявили, что хотят отправить 70 животных в парки Мексики и Индии, но перевозка обойдётся слишком дорого и в итоге незначительно изменит ситуацию.

Многие учёные выступают за систематический убой бегемотов. Такое предложение вызвало протесты со стороны ассоциаций защитников животных. «Короче говоря, пока с этой удивительной историей не покончено», — отмечает в беседе с France info Эрве Пуарье. Проблемы с бегемотами в Колумбии вынудили задаться волнующими вопросами о реальных последствиях внедрения инвазивных видов, важности возвращения природы к дикому состоянию и влиянии человеческих эмоций на экологию. «И подумать только — всё началось с четырёх бегемотов наркоторговца…» — задумывается в заключение главный редактор научного журнала.