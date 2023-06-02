Süddeutsche Zeitung: финны строят на границе с Россией забор с проходами для медведей, лис и волков

В страхе перед большим соседом Россией Финляндия приступила к строительству забора на своей восточной границе, сообщает Süddeutsche Zeitung. И первые три километра из двухсот уже построены. Власти планируют завершить проект к 2026 году, но есть серьёзные проблемы. Нужно ещё договориться с Союзом лесовладельцев, поэкспериментировать с понтонами в болотистых местах. А защитники окружающей среды уже смогли добиться того, что через каждые три километра в ограждении будут оставляться проходы для медведей, лис и волков.

После начала боевых действий на Украине финны стали с ещё большей опаской смотреть на своего восточного соседа, пишет Süddeutsche Zeitung. И чтобы обезопасить себя от «возможных нападений со стороны России», они укрепляют свои границы. Речь идёт о строительстве забора протяжённостью 200 км. Три километра уже построены. Высота ограждения составляет 3,5 м, наверху оно затянуто мотками колючей проволоки. Через каждые 50 м стоят камеры и датчики движения.

Весь проект обойдётся в €6 млн, продолжает немецкое издание. При этом общая протяжённость российско-финской границы составляет 1344 км. Но построить забор такой длины невозможно, поэтому Хельсинки делают ставку на укрепление самых потенциально опасных районов, то есть тех, рядом с которыми есть российские города или дороги, через которые можно быстро перебросить людей. К тому же на некоторых участках естественным ограждением служат болота, леса, снег или лёд.

Решение о строительстве стены было принято ещё прошлым летом, сразу после того, как Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. При этом заместитель командира пограничной охраны Финляндии Юкка Луккари заверяет, что у сооружения нет никакой наступательной функции, а только оборонительная. Её цель — предотвратить незаконные пересечения границы.

Проект планируют завершить к 2026 году, но это в лучшем случае, ведь в ходе его реализации у властей возникла масса проблем. Дело в том, что во многих местах граница проходит через безлюдные леса, а севернее — через болотистую местность. Хельсинки нужно ещё многое согласовать с Союзом лесовладельцев — на болотах придётся проводить эксперименты с плавучими понтонами. Строительству препятствуют и защитники окружающей среды. Они смогли добиться того, чтобы через каждые три километра в стене оставались проходы для медведей, лис и волков. Их будут открывать и закрывать удалённо с контрольных пунктов.