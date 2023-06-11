Der Spiegel: хватит на 0,5% населения — на фоне украинского конфликта в Германии провели ревизию бомбоубежищ

На фоне боевых действий на Украине в Германии провели полную ревизию всех бомбоубежищ, сообщает Der Spiegel. Выяснилось, что места в них хватит только на 480 тыс. граждан, то есть ничтожную долю населения — 0,5%. Всего на данный момент доступны 580 защитных сооружений, поясняет немецкое издание.

На фоне боевых действий на Украине Федеральное ведомство по гражданской обороне подсчитало количество имеющихся в Германии бункеров и бомбоубежищ, сообщает Der Spiegel. В результате выяснилось, что в случае возникновения внешней угрозы места в них хватит только на 480 тыс. граждан, то есть незначительную долю населения, составляющую полпроцента.

Показатель оказался ещё более низким, чем при предыдущих подсчётах, продолжает немецкое издание. На данный момент доступно всего 580 бункеров и бомбоубежищ, заявили в ведомстве. Сооружения в основном находятся в частной собственности, а также принадлежат землям и общинам.

После начала боевых действий на Украине власти Германии сначала остановили процесс демонтажа защитных сооружений, который был запущен в 2007 году, а потом решили провести ревизию всех оставшихся объектов. Дальнейший план действий Берлин должен будет согласовать с землями. Только после этого можно будет говорить о конкретных мерах и их стоимости. На пике холодной войны в ФРГ было 2000 защитных сооружений, где хватало места для 2,3 млн граждан. Цифр по ГДР нет.