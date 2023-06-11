Der Spiegel: хватит на 0,5% населения — на фоне украинского конфликта в Германии провели ревизию бомбоубежищ

12:26
РБК: АвтоВАЗ может расторгнуть некоторые дилерские соглашения из-за завышении цен на Lada
АвтоВАЗ остановил отгрузку новых машин Lada Vesta NG («New Generation») в три дилерских центра в Москве. Речь идёт о «Торгмаше», «Техинкоме» и «АвтоГЕРМЕСе». Связано такое решение с подозрениями в необоснованном повышении цен на Lada Vesta, сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз компании.
12:23
Токаев объявил 12 июня днём траура по погибшим в лесных пожарах в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днём общенационального траура в связи с гибелью людей при лесных пожарах в Абайской области.
12:19
Чанов: для «Краснодара» забрать Кубок — голубая мечта
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от финала Кубка России по футболу с «Краснодаром».
12:17
Чесноков: Мирра Андреева лучше Алины Корнеевой
Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков сравнил российских теннисисток — 16-летнюю Мирру Андрееву и 15-летнюю Алину Корнееву.
12:10
Мирра Андреева: на турнирах WTA еда дорогая, а у меня тренеры жрут как кони
Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о высоких ценах на еду на турнирах WTA.
12:09
Песков: Россия видит, что хозяева киевского режима не позволяют ему идти на переговоры
Россия видит, что хозяева киевского режима не позволяют ему начинать дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
12:06
Песков заявил, что у России нет «хотя бы хлипкого фундамента» для переговоров с Украиной
У России нет «хотя бы хлипкого фундамента» для переговоров с украинской стороной, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
12:01
Под Белгородом восстановили движение поездов по одному пути после схода вагонов с рельсов
В Белгородской области восстановили движение поездов по одному пути на перегоне Хлевище — Бирюч, которое было прервано из-за схода вагонов грузового поезда.
12:00
Путин поздравил дзюдоиста Тасоева с присуждением золотой медали ЧМ-2023
Президент России Владимир Путин поздравил российского дзюдоиста Инала Тасоева с золотой медалью чемпионата мира.
11:57
В команде Квята сообщили, что гонщик не пострадал в аварии в гонке «24 часа Ле-Мана»
Команда Prema Racing сообщила, что российский гонщик Даниил Квят не пострадал в аварии в гонке «24 часа Ле-Мана».
11:53
ТАСС: более 23 тысяч жилых домов в Херсонской области оказались подтопленными из-за ЧП
Свыше 23 тыс. жилых домов в Херсонской области оказались под водой из-за разрушения Каховской ГЭС, при этом освободились от воды 320.
11:41
Сёмин назвал выдающимся футбол в финале Лиги чемпионов
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов УЕФА между «Манчестер Сити» и «Интером».
11:37
Посол: Москва ожидает, что президент ас-Сиси представит Египет на саммите Россия — Африка
Российская Федерация ожидает, что Египет на саммите Россия — Африка будет представлять президент Абдель Фаттах ас-Сиси, сообщил российский посол в Каире Георгий Борисенко.
11:34
Мартинес — о финале Лиги чемпионов: мы заслуживали большего
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес считает, что команда заслуживала большего в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
11:32
Йоханнес Бё: лучшая неделя в истории норвежского спорта
Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё отреагировал на то, что Эрлинг Холанд в составе «Манчестер Сити» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.
11:23
Перес: «Реал» подпишет Мбаппе, но не в этом году
Президент «Реала» Флорентино Перес ответил на вопрос о подписании контракта с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе.
11:22
WSJ: Джордж Сорос передаёт контроль над фондовой империей 37-летнему сыну
Американский миллиардер Джордж Сорос передаёт контроль над своей фондовой империей 37-летнему сыну Александру. Благотворительное предприятие стоимостью $25 млрд под управлением Сороса-младшего продолжит борьбу за избирательные права граждан, а также за гендерное равенство и право на аборты, пишет газета The Wall Street Journal.
11:20
Сальдо подписал указ о выплатах для пострадавших при ЧП в Херсонской области
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о выплатах для жителей региона, пострадавших при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера.
11:17
Отец тренера «Манчестер Сити» пропал в Стамбуле во время финала Лиги чемпионов
Отец тренера «Манчестер Сити» Энцо Марески пропал во время финала Лиги чемпионов в Стамбуле.
11:15
Газинский — о финале Кубка России: Галицкий точно заслуживает трофей
Бывший игрок «Краснодара» Юрий Газинский высказался о финале Кубка России с ЦСКА.
11:09
Путин поздравил руководство ОНФ с юбилеем со дня проведения учредительного съезда
Президент России Владимир Путин поздравил руководство и членов Общероссийского народного фронта (ОНФ) с юбилеем организации и отметил труд ОНФ на благо граждан.
11:08
Кафанов: Сафонов — самый большой талант, с которым мне довелось работать
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о голкипере «Краснодара» Матвее Сафонове.
10:54
Вильфанд: купальный сезон в Подмосковье можно будет открывать с четвёртой пятидневки июня
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на предстоящей рабочей неделе.
10:52
Квят попал в аварию и досрочно завершил гонку «24 часа Ле-Мана»
Российский гонщик Даниил Квят был вынужден досрочно завершить гонку «24 часа Ле‑Мана» из‑за аварии.
10:37
Шойгу вручил проявившим героизм участникам СВО медали «Золотая Звезда»
Министр обороны России Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды российским военным, которые проявили героизм в ходе спецоперации.
10:37
В Ванкувере обрушилась трибуна со зрителями во время турнира UFC 289
В ночь на 11 июня в Ванкувере (Канада) во время турнира UFC 289 произошло обрушение трибуны со зрителями.
10:30
Глава МИД Италии Таяни заявил, что Берлускони скоро выпишут из больницы
Состояние здоровья экс-премьера Италии Сильвио Берлускони не вызывает опасений, скоро его выпишут из больницы, заявил глава итальянского МИД Антонио Таяни в интервью la Repubblica.
10:28
Певца Стаса Пьеху доставили в Боткинскую больницу из-за плохого самочувствия
Певец Стас Пьеха госпитализирован из-за плохого самочувствия, его увезли в Боткинскую больницу Москвы. В медучреждении отметили, что его состояние оценивается как тяжёлое.
10:24
Пономарёв считает, что ЦСКА обыграет «Краснодар» в финале Кубка России
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от финала Кубка России с «Краснодаром».
10:22
В правительстве Польши утверждают, что не имеют отношения к подрыву «Северных потоков»
В правительстве Польши утверждают, что республика не имеет отношения к подрыву «Северных потоков». Такое заявление опубликовал в Twitter пресс-секретарь министра — координатора польских спецслужб Станислав Жарин.
10:12
Эрдоган назвал успешным проведение финала Лиги чемпионов в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о проведении финала Лиги чемпионов УЕФА между «Манчестер Сити» и «Интером» в Стамбуле.
10:11
Глава МИД Италии заявил, что вопрос членства Украины в НАТО решат по завершении конфликта
Вопрос о вступлении Украины в НАТО будут решать после завершения конфликта, заявил в интервью la Repubblica глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
10:03
Уайт заявил, что обсудит с Оливейрой возможный реванш с Махачевым
Президент UFC Дана Уайт высказался о возможном реванше между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым.
10:03
NYT: США и Европа не уточняют, какой именно исход наступления ВСУ они считают успешным
Американские и европейские официальные лица признают, что вытеснение российских сил с их позиций в результате попыток ВСУ наступать в зоне СВО маловероятно, пишет The New York Times.
09:51
В Белгородской области остановили движение электричек после схода с рельсов 15 вагонов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о приостановке движения электричек и пригородных поездов на фоне схода с рельсов 15 вагонов в Алексеевском округе.
09:50
Оливейра обновил рекорд по числу досрочных побед в истории UFC
Бразилец Чарльз Оливейра одержал победу над американцем Бенэилом Дариушем в соглавном поединке турнира UFC 289.
09:45
На Тайване заявили о приближении 24 самолётов НОАК к воздушному пространству острова
На Тайване заявили о приближении 24 самолётов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к воздушному пространству острова.
09:40
Капелло: уход Де Брёйне с поля пошёл на пользу «Манчестер Сити»
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о победе «Манчестер Сити» над «Интером» в финале Лиги чемпионов сезона-2022/23.
09:33
«Укргидроэнерго»: уровень воды в Каховском водохранилище снизился более чем на семь метров
Со дня аварии на Каховской ГЭС уровень воды в Каховском водохранилище снизился более чем на семь метров, заявили в компании «Укргидроэнерго».
09:26
«Интер» поздравил «Манчестер Сити» с победой в Лиге чемпионов
Пресс-служба «Интера» опубликовала запись после поражения от «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2022/23.
09:26
Минобороны России показало видео уничтожения опорника ВСУ с помощью ударных дронов
Минобороны России показало видео уничтожения опорного пункта украинских военных с помощью ударных дронов на Южно-Донецком направлении.
09:22
Двое россиян погибли в результате аварии в таиландском городе Паттайя
В результате ДТП в таиландском городе Паттайя погибли двое россиян.
09:18
Почти 19 тысяч человек из приграничья Белгородской области получили единоразовые выплаты
Почти 19 тыс. человек из приграничных районов Белгородской области получили единоразовые выплаты 10 тыс. рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
09:13
Нигматуллин: желаю «Краснодару» наконец завоевать свой первый титул
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о финале Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.
09:05
В китайском Гуанчжоу обнаружили два случая заражения оспой обезьян
В китайском городе Гуанчжоу на юге страны выявили два случая заражения оспой обезьян. Оба заболевших изолированы, они проходят лечение.
09:05
Два человека погибли в аварии с квадроциклом в Новосибирской области
В результате наезда на дорожный знак водитель и пассажир квадроцикла погибли в Новосибирской области.
09:01
Нуньес объявила о завершении карьеры
Бразильянка Аманда Нуньес после победы над мексиканкой Ирэн Альданой в рамках главного поединка турнира UFC 289 в Ванкувере (Канада) объявила о завершении карьеры.
08:51
Холанд повторил уникальное достижение Роналду
Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23.
08:45
В Госдуме рассказали, почему пенсии в 2025 году проиндексируют дважды
Страховые пенсии неработающим пенсионерам в 2025 году проиндексируют дважды, но индексация в январе при этом не планируется. Как отмечает глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, индексация до 2025 года проводится с 1 января.
08:38
Губерниев в прямом эфире поздравил «Манчестер Юнайтед» с победой в Лиге чемпионов
Телеведущий Дмитрий Губерниев сам отреагировал на свою ошибку в прямом эфире после победы «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов УЕФА.