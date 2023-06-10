Guardian: Эфиопия лишилась гуманитарной помощи — её постоянно разворовывали

Представители двух крупнейших гуманитарных программ заявили, что приостанавливают отправку продовольственной помощи в Эфиопию из-за постоянных краж. Как уточняет The Guardian, судя по внутренним документам, к воровству причастны и правительственные чиновники. В Эфиопии из-за гражданских войн и засухи голодают более 20 млн человек.

Представители Всемирной продовольственной программы ООН заявили, что приостанавливают продовольственную помощь Эфиопии, пишет The Guardian, пока там не будут обеспечены «усиленные меры безопасности и контроля, которые обеспечат доставку гуманитарной продовольственной помощи целевой уязвимой аудитории». За день до этого о таком же шаге заявили в Агентстве США по международному развитию. Там пояснили: «Мы приняли трудное, но необходимое решение, что мы не можем продолжать распределение продовольственной помощи, пока не будут проведены реформы».

Более 20 млн человек по всей Эфиопии полагаются на гуманитарную помощь, поскольку страна страдает от гражданского конфликта и сильнейшей засухи. Один из главных спонсоров помощи — США, в прошлом году они предоставили помощь на сумму $1,8 млрд.

Главная причина приостановки гуманитарной помощи — кражи. Руководство гуманитарных агентств пока ни на кого не возложили вину за разворовывание помощи, но во внутренних документах говорится, что в этом замешаны правительственные чиновники Эфиопии. «Обширный мониторинг показывает, что это неправильное использование продовольственной помощи от доноров происходит по скоординированной и преступной схеме, из-за которой жизненно важная продовольственная помощь не доходит до наиболее уязвимых слоев населения. Схема, по-видимому, организована федеральным и региональным правительством субъектов Эфиопии, а воинские части по всей стране получают гуманитарную помощь».

В одном из документов подробно описаны случаи продажи зерна из США на рынках провинции Тыграй в марте и апреле. Его хватило бы, чтобы прокормить 134 тыс. человек в течение месяца. Источник издания сообщил, что часть гуманитарной помощи правительство Эфиопии использовало, чтобы прокормить тыграйских бойцов, демобилизованных в рамках прекращения огня. Кроме того, два гуманитарных работника рассказали The Guardian, что повстанческие власти Тыграя регулярно изымали часть гуманитарной помощи во время войны, называя это «налогом».

Эфиопия пообещала провести расследование, «чтобы виновные в такой диверсии были привлечены к ответственности».