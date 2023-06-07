Die Zeit: Берлин стремится к военному сотрудничеству с Индией независимо от её позиции по Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус выступает за укрепление военного сотрудничества с Индией. Как сообщает газета Die Zeit, такое стратегическое партнёрство в интересах как немецкой оружейной промышленности, так и индийских вооружённых сил, зависимых от импортной военной техники — в том числе из России. Поэтому Берлин стремится к развитию отношений с Индией, независимо от её позиции по российской спецоперации на Украине.

Министр обороны Борис Писториус стремится к расширению военных связей с Индией, сообщает немецкая газета Die Zeit. Он встретился с представителями немецкой оружейной промышленности, которые хотят расширить своё сотрудничество с Индией.

Писториус отметил, что намерен поддержать эту инициативу. «Речь идёт об углублении стратегического партнёрства», — заявил он в интервью немецким СМИ.

Министр обороны Германии также упомянул о давнем сотрудничестве между Индией и Берлином. «Дело в том, что мы считаем себя стратегическими партнёрами, всегда понимали друг друга и должны будем понимать ещё больше», — сказал Писториус. По его словам, в данный момент обсуждается многомиллиардная сделка по продаже Индии немецких подводных лодок.

Индия является «одним из самых важных партнёров в регионе», подчеркнул Писториус. Он дал понять, что Германия рассматривает ситуацию именно так, независимо от того, что Индия не заняла чёткой политической позиции против российской военной спецоперации на Украине. Германии не стоит ожидать обязательств от всех, с кем она сотрудничает, отметил Писториус.

Как подчёркивает Die Zeit, партнёрские отношения с другими странами особенно важны и для самой Индии: при населении около 1,4 млрд человек страна имеет одну из самых больших армий в мире. В то же время Индия является одним из крупнейших в мире импортёров военной техники. Поскольку сейчас в стране осуществляется модернизация вооружённых сил, Индия зависит от этого импорта, а исторически сложившиеся тесные отношения с Россией делают правительство особенно зависимым от российской оружейной промышленности, отмечает немецкая газета Die Zeit.