Guardian: оппозиция обвинила правительство Индии в перекладывании вины за железнодорожную аварию

В Индии продолжается расследование причин железнодорожной катастрофы, в которой погибло почти 300 человек, пишет The Guardian. Пока полиция ищет виноватых в сбое системы электронной блокировки, оппозиция критикует правительство в перекладывании ответственности за столкновение двух поездов, о возможности которого эксперты уже предупреждали.

После столкновения поездов, которое унесло жизни 275 человек, полиция индийского штата Одиша возбудила уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщает The Guardian. Как рассказывает издание, в полиции не называют конкретного человека, виновного в аварии. «Виновность конкретных железнодорожных работников не была установлена и будет определена во время расследования», — говорится в официальном сообщении.

По предварительной информации, в пятницу вечером из-за сбоя системы электронной блокировки пассажирский поезд Coromandel Express с 1200 пассажирами перешёл на запасной путь, где стоял товарный поезд, наполненный тяжёлой железной рудой. Они столкнулись с такой силой, что вагоны экспресса упали на соседние пути, зацепив встречный сверхскоростной экспресс. В течение двух дней проходила спасательная операция при участии национальных сил реагирования на стихийные бедствия и сотен волонтёров, которые доставали выживших и тела погибших.

Министр железных дорог Ашвини Вайшнав и члены управления железными дорогами заявили, что расследование уделяет особое внимание сбою системы управления путями, которая автоматически согласовывает и отслеживает сигналы приближающихся поездов и должна гарантировать, что они всегда направляются на пустые пути. По-видимому, в пятницу эта автоматизированная система блокировки не сработала. Вайшнав подчеркнул, что «первопричина и люди, ответственные за это преступление», определены, однако не уточнил, вызвала ли его техническая неполадка, человеческая ошибка или диверсия.

Правительство также потребовало, чтобы Центральное бюро расследований (CBI) возбудило уголовное дело о столкновении, чтобы можно было арестовать виновных. В понедельник вечером на место аварии отправилась группа криминалистов, чтобы определить, случился ли сбой в результате преступного взлома. Уполномоченный по безопасности железных дорог также начал расследование — его доклад ожидают через две недели.

Политические оппоненты премьер-министра Индии Нарендры Моди обвиняют его правительство в том, что оно пытается сместить фокус на преступную халатность отдельного человека, а не взять на себя ответственность за катастрофу и рассмотреть повсеместные проблемы с безопасностью железнодорожной сети. Выяснилось, что похожий инцидент со сбоем системы электронной блокировки произошёл в феврале в штате Карнатака, однако тогда машинист вовремя это заметил и едва успел остановить поезд. В то время главный операционный директор юго-западных железных дорог выразил свою обеспокоенность. Во внутреннем письме министру железных дорог он предупредил, что «в системе имеются серьёзные недостатки» и предупредил, что «необходимы срочные меры по их устранению и информированию персонала о недопущении лёгких путей, которые ведут к крупным авариям».

В свою очередь лидер оппозиционной партии Малликарджун Харге обвинил правительство в «равнодушии и халатности» по вопросам железнодорожной безопасности. Он утверждал, что предупреждения игнорировались, и поинтересовался, почему в причинах столкновения разбирается Центральное бюро расследований. «Оно предназначено для расследования преступлений, а не железнодорожных аварий», — приводит The Guardian слова Харге.