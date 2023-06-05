WION: 200 миллионов долларов ушли под воду — обрушение моста в Индии вызвало политическую перепалку с обвинениями

На следующий день после обрушения недостроенного моста через реку Ганг главный министр штата Нитиш Кумар признал, что его конструкция была ошибочной, и пообещал наказать виновных. При этом ранее его заместитель заверял, что это был планируемый снос, поскольку эксперты обнаружили серьёзные дефекты. Как сообщает WION, это происшествие уже вызвало словесную перепалку между представителями оппозиционных партий. В строительство моста было вложено более 200 миллионов долларов.

На следующий день после того, как обрушился недостроенный мост через реку Ганг в индийском Бихаре, главный министр штата Нитиш Кумар признал, что его конструкция была ошибочной. Министр заявил, что мост в районе Бхагалпур не был построен должным образом и что он уже рушился в прошлом году. Он пообещал принять меры в отношении ответственных за случившееся.

НИТИШ КУМАР, главный министр штата Бихар: Мост, который обрушился вчера, также обрушился в прошлом году. Я распорядился, чтобы чиновники приняли строгие меры. Он не был построен должным образом, именно поэтому он продолжает рушиться снова и снова. Департамент разберётся — и будут приняты меры.

Ранее заместитель главного министра штата Теджашви Ядав заявил, что это был планируемый снос, поскольку эксперты обнаружили серьёзные дефекты в его дизайне. Фундамент моста был заложен главным министром Нитишем Кумаром в 2014 году, а торжественное открытие состоялось в 2015-м. Сообщалось, что строительство моста обошлось примерно в 17 миллиардов рупий (более 200 миллионов долларов. — ИноТВ), и он описывался как проект мечты Нитиша Кумара.

Мост должен был соединить районы Хагария и Бхагалпур. Его строительство планировалось завершить за четыре с половиной года, однако работы шли медленно, якобы из-за наводнений и последующей пандемии. Обрушение моста вызвало словесную перепалку между партией Кумара JDU и оппозиционной партией BJP, которая когда-то была союзником Кумара в штате.

Дата выхода в эфир 05 июня 2023 года.