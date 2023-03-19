Bloomberg: Италия решила построить самый длинный подвесной мост в мире — до Сицилии

Правительство Италии снова вернулось к идее строительства моста между Сицилией и материковой частью страны, сообщает Bloomberg. По утверждению итальянских властей, мост протяжённость 3,2 км станет самым длинным подвесным мостом в мире. Министерство инфраструктуры назвало проект «экологичным» и позволяющим снизить выбросы углекислого газа. Кроме того, предполагается, что новый мост будет привлекать туристов.

Правительство премьер-министра Италии Джорджии Мелони возродило план, над которым размышляли ещё древние римляне и который десятилетиями не даёт покоя современным правительствам, сообщает информационное агентство Bloomberg. Речь идёт о строительстве моста между материком и Сицилией.

Правительство утверждает, что мост длиной 3,2 км — любимый проект министра инфраструктуры Маттео Сальвини — станет самым длинным подвесным мостом в мире. В четверг итальянское правительство утвердило указ, который «позволяет немедленно возобновить процесс планирования и реализации проекта», говорится в заявлении министерства Сальвини.

Финансовые и геологические проблемы мешали строительству моста в прошлом, последний раз это произошло десять лет назад, когда бывший тогда премьер-министром Марио Монти отложил проект из-за высокой стоимости и инженерных проблем.

Новый проект предусматривает создание однопролётного моста, строительство которого должно начаться в 2024 году государственной компанией, контролируемой казначейством Италии. Предыдущее предложение предусматривало, что мост пройдёт между Вилла-Сан-Джованни в южном регионе Калабрия и чуть севернее сицилийского города Мессина.

Министерство инфраструктуры назвало нынешний план «зелёным проектом», который позволит снизить уровень загрязнения углекислым газом и сэкономить время и деньги для тех, кто пересекает пролив, сообщает Bloomberg.

«Кроме того, это будет отличная достопримечательность для туристов», — говорится в заявлении Министерства инфраструктуры Италии.