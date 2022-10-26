Guardian: Сальвини хочет возродить давнюю мечту итальянцев и построить мост на Сицилию

Всего через несколько дней после того, как Маттео Сальвини был назначен новым министром инфраструктуры Италии, он объявил о намерении реализовать давнюю мечту итальянцев и построить мост, который мог бы соединить остров Сицилия с материком. Стоимость этого амбициозного проекта оценивается в несколько миллиардов евро. При этом многие эксперты выступают против, напоминая о том, что этот регион является одним из самых сейсмоопасных в Европе, пишет The Guardian.

Маттео Сальвини, который недавно занял пост министра инфраструктуры Италии, объявил о намерении возродить давнюю мечту итальянцев о строительстве моста с материка на остров Сицилия. По словам Сальвини, этот план является одной из его важных целей, несмотря на рекордную стоимость, технические сложности и высокие сейсмические риски подобного проекта, сообщает The Guardian.



Всего через несколько дней после того, как Сальвини получил новый министерский портфель после победы ультраправой коалиции на недавних сентябрьских выборах, он заявил в интервью итальянской государственной телерадиокомпании Rai, что собирается приступить к реализации давно обсуждавшегося плана по соединению Мессины с Реджо-ди-Калабрия при помощи гигантского моста, говорится в статье.



Этот амбициозный проект неоднократно отвергался предыдущими правительствами из-за его высокой стоимости, которая составляет несколько миллиардов евро, технических сложностей подобных конструкций, повышенных сейсмических рисков и ожидаемого негативного воздействия на окружающую среду, поясняет The Guardian. Однако Сальвини уверен, что его реализация оправдает все риски.



«Начало работ по строительству моста через пролив — одна из моих целей на ближайшие пять лет. Паромная переправа, помимо связанных с ней загрязнений и траты времени, обходится людям за год дороже, чем обошлась бы постройка моста», — подчеркнул он. Сальвини также заявил, что проект по строительству моста создаст дополнительно около 100 тыс. новых рабочих мест.



Мечта о строительстве моста через Мессинский пролив возникла ещё у древних римлян, которые, по мнению некоторых историков, были единственными, кто когда-либо пытался это сделать. Писатель и философ Плиний Старший, в частности, писал, что ещё в 251 году до нашей эры был построен мост из лодок и бочек, чтобы перевезти из Сицилии в Рим 140 боевых слонов, захваченных римлянами у карфагенян во время Первой Пунической войны.



Почти 2000 лет спустя у итальянского диктатора Бенито Муссолини также возникла мечта соединить Сицилию с материковой частью Италии, но у него ничего не вышло, отмечается в статье. Затем настала очередь Сильвио Берлускони: в период с 1990-х до начала 2000-х годов возглавляемое им правительство смогло получить от Брюсселя частичное финансирование проекта на сумму около €6 млрд.



Однако позднее Романо Проди, который сменил Берлускони на посту премьер-министра, поставил под сомнение эту схему. В то же время сам Берлускони, который сейчас является союзником коалиционного нового правительства во главе с Джорджей Мелони, заявил в августе этого года, что он не изменил своего мнения в отношении важности этого проекта: «Мост остаётся моим приоритетом», — подчеркнул нынешний лидер партии Forza Italia.



Между тем во время исследования в 2021 году учёные обнаружили разлом на морском дне Мессинского пролива. Образование этого разлома в 1908 году вызвало мощное землетрясение, унесшее жизни около 120 тыс. человек и ставшее крупнейшим сейсмическим бедствием ХХ века, напоминает The Guardian.



Это стало новым доказательством того, что место, где планируется строить мост, является одним из самых сейсмоопасных районов в Европе, подчёркивается в статье. Однако Сальвини всё равно не намерен отказываться от этой идеи: «Мы десятилетиями говорим о том, как пересечь Мессинский пролив, и с 1981 года уже были потрачены сотни миллионов евро, однако ничего так и не было достигнуто. Наконец-то мы намерены перейти от слов к делу», — заявил министр.