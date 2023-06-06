NTD: новый сад в Версальском парке раскрывает секреты парфюмеров XVII века

Рядом с дворцом Большой Трианон в Версальском парке открылся «Сад парфюмеров». Как передаёт NTD, он возвращает в эпоху Людовика XIV, когда буквально весь Версаль был надушен разнообразными ароматами. «Король-солнце» любил апельсин, гиацинты, жасмин, туберозы и другие экзотические растения, которые выписывал со всех концов света.

Благоухание болгарской розы, жасмина и цитрусовых. Рядом с дворцом Большой Трианон в Версальском парке открылся «Сад парфюмеров». Он возвращает в эпоху Людовика XIV, когда буквально весь Версаль был надушен разнообразными ароматами.

«Король-солнце» любил апельсин, гиацинты, жасмин, туберозы и другие экзотические растения. Выписывал их со всех концов света. Сначала цветы и деревья высаживали в Бретани или Нормандии, а после акклиматизации доставляли в Версаль.

ДЖОВАННИ ДЕЛЮ, садовник: Первым их получал, конечно же, король. Он сажал их в своём саду. Только король решал, может ли цветок покинуть его сад и распространиться по всей Франции. У него был эксклюзивный доступ к экзотическим растениям.

Для использования парфюмерии во времена Людовика XIV была ещё одна веская причина. В то время врачи убеждали пациентов, что через воду в кожу проникают болезни. Поэтому придворные чаще пользовались парфюмерией, чем мылись.

Впрочем, сады с экзотическими растениями были ещё и демонстрацией политической силы французского короля.

ДЖОВАННИ ДЕЛЮ: Оранжереи были символом власти. Тропические растения не приспособлены к местному климату. Нужно было много средств и сил, чтобы привезти их в страну, потом заботливо растить, а также оберегать от зимних холодов, что было самым сложным.

В саду нашлось место и любимому цветку маркизы де Помпадур — возлюбленной Людовика XV.

ФУЛЬВИЯ ГРАНДИЦИНО, садовница: Известно, что каликант был одним из её любимых цветов, и именно она убедила Людовика XV купить этот цветок и выращивать его в оранжерее.

Подготовить экспозицию «Сада парфюмеров» помог Дом парфюмерии Maison Francis Kurkdjian.

Дата выхода в эфир 05 июня 2023 года.