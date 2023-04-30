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Guardian: в британском пабе нашли секретные документы про подводную лодку

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В одном из пабов Великобритании в туалете были обнаружены секретные документы про устройство подводной лодки HMS Anson, сообщает The Guardian. Власти уверяют, что там была лишь общая информация и обещают расследовать произошедшее.
Guardian: в британском пабе нашли секретные документы про подводную лодку
AP
Королевский флот Великобритании намерен провести расследование после того, как в туалете паба были найдены официальные документы об одной из его подводных лодок HMS Anson стоимостью £1,3 млрд, сообщает The Guardian. В этих документах была подробная информация о внутренней работе атомной подводной лодки, о том, как изолировать и разгерметизировать элементы её системы.
 
Представитель Королевского флота заверил: «Это общие учебные документы, не содержащие секретной информации. Однако мы крайне серьёзно относимся ко всем вопросам безопасности и будем расследовать обстоятельства их обнаружения». Специалисты, с которыми общались журналисты, тоже подтверждают, что в документах была лишь наиболее общая информация о том, как взаимодействуют системы подлодки, упрощённые схемы.
 
При этом сообщается, что паб был полон посетителей, когда эти документы с грифом «для служебного пользования» обнаружили на полу кабинки туалета. Сам паб находится недалеко от верфи, где ранее видели подводную лодку.
 

HMS Anson — пятая из новых ударных подводных лодок класса Astute, поступивших в Королевский флот. Они способны запускать ракеты «Томагавк», и на сайте флота про них пишут как про «самые большие, самые совершенные и самые мощные ударные подводные лодки», которые когда-либо там использовали, пишет The Guardian. 

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источник
Guardian Великобритания Европа
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