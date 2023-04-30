Guardian: в британском пабе нашли секретные документы про подводную лодку
HMS Anson — пятая из новых ударных подводных лодок класса Astute, поступивших в Королевский флот. Они способны запускать ракеты «Томагавк», и на сайте флота про них пишут как про «самые большие, самые совершенные и самые мощные ударные подводные лодки», которые когда-либо там использовали, пишет The Guardian.
Ссылки по теме
-
WION: Австралия проводит масштабную военную реформу на фоне усиления Китая
-
WT: бюджет ВМС США не поспевает за быстро растущим флотом Китая
-
NBC: НАТО усилило слежку за Северным морем из-за «подозрительной» российской активности
-
Newsweek: «критический вызов» — американские военные об угрозе для США со стороны российских атомных подлодок