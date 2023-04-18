CNA: Россия и Индия ведут переговоры по соглашению о свободной торговле

Индия остаётся одним из самых верных союзников России, несмотря на геополитическую напряжённость в мире. Представители двух стран подтвердили проведение переговоров по соглашению о свободной торговле, а также соглашение об инвестициях Индии в российский Дальний Восток. Индия подчёркивает свой нейтралитет в украинском конфликте, хотя Запад призывает её отдалиться от России. «Индия просто не может оттолкнуть страну, которая была её партнёром на протяжении нескольких десятилетий», — поясняет сингапурский телеканал CNA.

Связи между Россией и одним из её самых верных союзников Индией выглядят крепче, чем когда-либо. Две страны ведут переговоры о заключении соглашения о свободной торговле. Такое заявление было сделано российским заместителем председателя правительства, который находится в Нью-Дели с двухдневным визитом.

Господин Денис Мантуров, который также является министром промышленности и торговли, сообщил, что соглашение о торговле гарантирует инвестиции между двумя странами. Индийский министр иностранных дел подтвердил переговоры и добавил, что обсуждение уже находится в стадии предварительного согласования.

Предположительно оно должно включать варианты увеличения экспорта из Индии в Россию на фоне растущего дефицита двусторонней торговли. Москва является крупнейшим поставщиком сырой нефти и военной техники для Нью-Дели.

С подробностями к нам присоединяется Ишан Гар из Нью-Дели. Ишан, что на данный момент известно об этом торговом соглашении?

КОРРЕСПОНДЕНТ: Это соглашение было предложено уже давно и достаточно долго находилось в разработке. Оно откладывалось несколько раз из-за пандемии и, возможно, из-за спецоперации России на Украине. Но сейчас эти две страны готовятся к новому старту. Россия рассматривает возможность импорта различных материалов из таких стран, как Индия и Китай, с тех пор как западные санкции оказали сильное влияние на её экономику.

По слухам, Россия собирается импортировать почти 500 наименований. Это даёт Индии возможность экспортировать различные товары в Россию, включая фармацевтические препараты, автомобили, детали машинного оборудования, детали для локомотивов. Это происходит в то время, когда торговый дефицит Индии с России находится на беспрецедентно высоком уровне. В настоящее время импорт из России почти в 15 раз превышает объём поставок Индии в Россию.





Такие нюансы также могут обсуждаться на переговорах. Министр иностранных дел Индии подчеркнул необходимость решения вопроса оплаты, поскольку сейчас Россия не имеет доступа к долларовой системе в торговле. Поэтому необходимо достигнуть соглашения, по которому эти две страны будут торговать в рупиях или рублях.

Также страны планируют подписать соглашение об инвестициях, согласно которому Индия, вероятно, будет инвестировать в российский Дальний Восток. Также обсуждается морской путь между Владивостоком и индийским портом Ченнаи. Как видите, многое поставлено на карту и, возможно, скоро пойдёт речь о расширенном торговом соглашении между Индией и Россией и потенциальном многомиллиардном инвестиционном соглашении.

ВЕДУЩАЯ: В то же время нарастают призывы, чтобы Индия отказалась от нейтралитета в отношении конфликта России и Украины. Но двусторонние коммерческие связи между этими странами процветают с начала украинской войны. Являются ли переговоры о торговом соглашении явным сигналом того, что Индия не собирается менять свой нейтралитет?

КОРРЕСПОНДЕНТ: Да, создаётся именно такое впечатление, потому что во время торговых переговоров Индия заявила, что российско-индийские связи не пострадали от недавней геополитической напряжённости в мире. Индия подчёркивает этим надёжность этих связей. Поэтому призывы отдалиться в какой-то степени от России, не встречают в Индии ответа. Аналитики говорят, что Индия просто не может оттолкнуть страну, которая была её партнёром на протяжении нескольких десятилетий.





В конце концов, Индия вынуждена ходить по дипломатическому канату, и как раз доказательством тому служит приём заместителя председателя правительства России. А на прошлой неделе в гостях здесь был заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Так что Индия собирается играть серьёзную роль на мировой арене. В то же время Индия подчёркивает свою нейтральную позицию, но аналитики предупреждают, что ей придётся играть в эту игру очень осторожно, ведь ей нужны нейтральные связи и с Западом в том числе.

ВЕДУЩАЯ: Большое спасибо! Ишан Гар с подробностями из Нью-Дели.

Дата выхода в эфир 17 апреля 2023 года.