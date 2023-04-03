France info: «пустых полок нет» — французский экспат не увидел в Москве влияния санкций

Живущий в столице России с 1990-х годов француз Ален Миэлик не увидел никаких изменений в повседневной жизни москвичей после начала СВО и введения западных санкций, рассказывает France info. По его словам, полки магазинов никогда не пустовали, полицейских проверок не стало больше, строительство не остановилось, а уехавшие за границу иностранцы и русская молодёжь постепенно возвращаются обратно.

Француз Ален Миэлик живёт в Москве уже более 30 лет и никогда не задумывался о том, чтобы уехать оттуда, — даже после начала украинского конфликта, пишет France info. Сейчас он вышел на пенсию, сделав карьеру в нефтегазовой отрасли, и ведёт блог о своей жизни в России.

Миэлик утверждает, что в российской столице население живёт совершенно обычной жизнью: на стеллажах продуктовых магазинов всего хватает, а на место импортных продуктов просто пришли местные. «Нехватка совсем не ощущается — её никогда и не было, — рассказал экспат в интервью France info. — Вместо прекрасных французских яблок — фрукты из Турции и сопредельных южных государств. Российские вина постоянно совершенствуются. На полках никогда не было особенно пусто… В самый пик кризиса пустых полок не было».

Ален Миэлик живёт со своей русской женой в загородном доме на северной окраине Москвы. По его словам, с начала СВО он ничего не поменял в повседневной жизни. «Полицейских проверок не стало больше, чем раньше, — поделился наблюдениями француз. — В метро всё как обычно, спокойно и удобно. В прошлом месяце открыли большое кольцо из 47 станций. Крупные дорожные работы продолжаются в совершенно обычном темпе. В этом плане никаких изменений не видно».

Собеседник французского сайта заявил, что россияне поддерживают начатую Владимиром Путиным спецоперацию на Украине: «В некоторых семьях один из родственников уехал в южные страны, но я бы сказал, что большинство согласны с тем, что происходит». По предположениям Миэлика, на момент начала СВО Россию покинуло 30% французов. По данным французского посольства в Москве, в Москве осталось 5 тыс. жителей Франции: после поспешного возвращения на родину в феврале и марте прошлого года новой массовой волны отъездов не было.

Ален Миэлик уточнил, что некоторые уезжавшие французы теперь снова вернулись, как и часть российской молодёжи. «Много молодых россиян уехало, где-то 200 тысяч, но теперь они постепенно возвращаются, — отметил он в интервью. — Два моих соседа уехали за границу, чтобы избежать призыва, а сейчас они вернулись».

Хотя Миэлик утверждает, что международные антироссийские санкции никак не изменили повседневную жизнь в Москве, они усложнили выезд за границу. Теперь для того, чтобы поехать во Францию, ему надо сделать пересадку в Турции, Дубае или Хельсинках. Если до начала конфликта полёт занимал 3 часа 30 минут, теперь он составляет от 14 до 20 часов, пишет France info.