N-TV: новые бронежилеты бундесвера оказались не совсем пуленепробиваемыми

Правительство Германии заказало 304 тыс. современных защитных жилетов, однако теперь в одной из партий обнаружились серьёзные проблемы. Как сообщает немецкий телеканал N-TV, есть основания полагать, что жилеты не являются пуленепробиваемыми. В министерстве обороны заявили, что жилеты пройдут новое испытание на пулестойкость и только после этого могут быть переданы бундесверу.

Бывший министр обороны Кристина Ламбрехт хотела обеспечить лучшую защиту солдат бундесвера в будущем, заказав большое количество защитного снаряжения. Однако теперь всплыли проблемы с первой поставкой защитных жилетов для военных, сообщает немецкий телеканал N-TV.

305 тыс. современных защитных жилетов, так называемых Modular Ballistic Protection and Carrying Equipment Soldier (MOBAST), были заказаны у компании в Германии в апреле 2022 года. Чуть более 4 тыс. уже доставлены и выданы военным бундесвера. Однако в последующих партиях были обнаружены существенные недостатки.

В ответ на запрос Министерство обороны подтвердило, что проблемы были выявлены в ходе проверок новых поставок жилетов. Пресс-секретарь министерства заявила: «Регулярно проводимые перед поставкой баллистические испытания жилетов из одной партии выявили аномалии как в жёсткой, так и в мягкой баллистике». Даже если конкретные детали в этом ответе отсутствуют, следует предположить, что жилеты не являются пуленепробиваемыми, отмечает N-TV. По данным телеканала, это было замечено экспертами управления закупок бундесвера во время выборочных проверок.

Однако, по словам пресс-секретаря министерства, причина проблемы была выявлена, и решение найдено. В подробности она при этом не вдавалась. «Жилеты должны пройти новое испытание на пулестойкость. Только после его успешного завершения защитные жилеты могут быть приняты», — заявила пресс-секретарь немецкого Министерства обороны.

При Кристине Ламбрехт на посту министра правительство Германии выделило на этот заказ €2,4 млрд, напоминает N-TV. Это был первый крупный проект в рамках объявленного канцлером Олафом Шольцем переломного момента, оплаченный из нового специального фонда бундесвера в размере €100 млрд, заключает немецкий телеканал.