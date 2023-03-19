Focus Online: учения НАТО в Норвегии стали «чётким сигналом» в адрес России

В Норвегии прошли учения НАТО Joint Viking, сообщает Focus Online. Отмечается, что эти манёвры должны послать «чёткий сигнал» в адрес Владимира Путина. В ходе учений отрабатывалось отражение нападения на Норвегию условного противника силами совместных экспедиционных сил НАТО.

Каждые два года страны НАТО собираются в Норвегии для совместных учений по демонстрации обороны норвежской территории и северного фланга альянса, сообщает Focus Online. В этом году в манёврах Joint Viking приняли участие 20 тыс. норвежских военных, а также военнослужащие ещё восьми стран, включая США, Германию, Канаду и Францию. Как отмечает издание, в этом году у учений был особый смысл: они стали чётким сигналом в адрес российского президента Владимира Путина.

В рамках учений отрабатывалось отражение атаки гипотетического противника на Норвегию, пишет Focus Online. В ходе атаки активируется Четвёртая статья Устава НАТО, по которому совместные экспедиционные силы альянса в составе 30 кораблей, двух подлодок и нескольких самолётов приходят на помощь Норвегии.

Как отмечает издание, сценарий, разыгрываемый во время учений, напоминает события в Крыму в 2014 году. Focus Online пишет, что численность войск гипотетического противника и его возможности почти полностью соответствуют реальному потенциалу российских войск в регионе.

По словам участвовавшего в учениях командира танкового батальона норвежской армии Ларса Янсена, украинский кризис показал важность проведения совместных учений стран НАТО. При этом Янсен также отметил, что на данный момент нет никаких признаков подготовки нападения на какую-либо страну альянса.