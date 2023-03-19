Focus Online: учения НАТО в Норвегии стали «чётким сигналом» в адрес России
Каждые два года страны НАТО собираются в Норвегии для совместных учений по демонстрации обороны норвежской территории и северного фланга альянса, сообщает Focus Online. В этом году в манёврах Joint Viking приняли участие 20 тыс. норвежских военных, а также военнослужащие ещё восьми стран, включая США, Германию, Канаду и Францию. Как отмечает издание, в этом году у учений был особый смысл: они стали чётким сигналом в адрес российского президента Владимира Путина.
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