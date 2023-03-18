NTD: японец и его кафе прославились в интернете благодаря танцу с пудингом
В Новомосковске Днепропетровской области Украины объект критической инфраструктуры получил повреждения, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что в беднейшие страны поступило около 3% поставок в рамках зерновой сделки.
Боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов из Казахстана высказался о предстоящем поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лондоне между азербайджанцем Рафаэлем Физиевым и Джастином Гейджи.
Назначенный украинскими властями глава областной военной администрации подконтрольной Киеву части Херсонской области Александр Прокудин заявил, что в регионе намерены избавиться от русского языка.
На Украине воздушную тревогу объявили в Киеве, а также в Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Львовской областях.
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия считает любые документы Международного уголовного суда (МУС) ничтожными и незаконными.
Бывший футболист сборной России по футболу Владимир Быстров оценил игру нападающего московского ЦСКА Антона Заболотного в сезоне-2022/23.
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, по которому Украина вышла из соглашения с Россией по контролю за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов.
Президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин провёл рабочую встречу с министром культуры, спорта и молодёжи Луганской Народной Республики (ЛНР) Дмитрием Сидоровым.
Российский боец смешанных единоборств Евгений Гончаров завоевал чемпионский пояс Абсолютного чемпионата Ахмат (АСА) в тяжёлой весовой категории.
Профессор экономики Ричард Вольф предрёк бесконечные конфликты в разных частях мира из-за стремления Соединённых Штатов сохранить гегемонию.
Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн прокомментировал отказ игроков «Миннесота Уайлд» использовать форму в поддержку сексуальных меньшинств во время разминки перед матчем с «Калгари Флэймз».
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал вызов в сборную России по футболу голкипера екатеринбургского клуба Ильи Помазуна.
В Москве силовики пришли в бары Underdog и La Virgen из-за подозрения в их причастности к финансированию Вооружённых сил Украины.
Американский актёр Лэнс Реддик, известный по ролям в кинофраншизе «Джон Уик» и сериале «Прослушка», скончался в возрасте 60 лет.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила шансы Ильи Малинина в борьбе за золотые медали чемпионата мира по фигурному катанию 2023 года в Японии.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что отказ Совета Безопасности всемирной организации заслушать доклад омбудсмена Донецкой Народной Республики Дарьи Морозовой является демонстрацией лицемерия и проявлением двойных стандартов.
Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказался о встрече тренерского штаба московского «Спартака» с арбитром Виталием Мешковым и главой судейского корпуса Павлом Каманцевым.
В городе Новомосковске Днепропетровской области Украины произошли взрывы, сообщило издание «Суспильне».
Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв прокомментировал решение Международного уголовного суда, досудебная палата которого выдала ордер на «арест» президента России Владимира Путина.
Российский боец смешанных единоборств Олег Борисов завоевал чемпионский пояс Абсолютного чемпионата Ахмат (АСА) в легчайшей весовой категории.
Ордер Международного уголовного суда (МУС) на «арест» российского лидера Владимира Путина является шагом к самому крупному конфликту в истории человечества. С таким мнением выступил президент Сербии Александр Вучич.
Бывший главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард может продолжить карьеру в «Кристал Пэлас».
Совет Безопасности ООН проголосовал против выступления омбудсмена Дарьи Морозовой на заседании по гуманитарной ситуации на Украине.
В Киеве и области, а также ряде регионов на севере и востоке Украины объявлена воздушная тревога.
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Дин Эвасон рассказал о самочувствии травмированного нападающего Кирилла Капризова.
Российский президент Владимир Путин исключил из состава Совета безопасности России бывшего главу Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина и уточнил должность Рашида Нургалиева.
Владикавказская «Алания» прекратила рабочие отношения с главным тренером Зауром Тедеевым.
Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с назначенным врио губернатора Смоленской области Василием Анохиным.
В клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» отреагировали на новость о том, что голкипер Матвей Сафонов заразился коронавирусной инфекцией.
Российский беспилотник «Ланцет» показал эффективность в уничтожении РСЗО HIMARS и БМП «Стормер» украинских войск. Об этом пишет обозреватель чешской газеты Lidovky Штепан Гобза.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила властям Соединённых Штатов ответить на вопрос, сколько на самом деле стоил беспилотник США MQ-9, перехваченный российским истребителем над Чёрным морем.
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов прокомментировал информацию о том, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов заразился коронавирусной инфекцией.
Разминирование территории металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе завершено. Об этом заявил заместитель председателя правительства ДНР — министр промышленности и торговли Владимир Рущак.
Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о победе над ярославским «Локомотивом» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что ВСУ пытались войти в Артёмовск (Бахмут) из Часова Яра, но российские войска пресекли эти действия.
Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси и главный тренер «Пари Сен-Жермен» никак не могут найти общий язык.
Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за незаконной выдачи Международным уголовным судом, юрисдикцию которого Россия не признаёт, ордеров об аресте российских граждан.
Протокол о вступлении Финляндии в НАТО передали в парламент Турции. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не сможет помочь сборной России по футболу в мартовских товарищеских матчах.
Московский ЦСКА на своём льду нанёс поражение ярославскому «Локомотиву» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Украинские военные будут вынуждены отступить вплоть до реки Днепр после разгрома под Артёмовском (Бахмутом). Об этом заявил бывший разведчик Вооружённых сил США Тони Шаффер.
Чемпионка мира по волейболу Татьяна Кошелева продолжит выступать за итальянскую команду «Валлефолья».
В России отсутствует опасность распространения неизвестного заболевания, которое было выявлено в Танзании.
Российский президент Владимир Путин подписал указ о присвоении 77-й зенитной ракетной бригаде почётного наименования «гвардейская».
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл вторую сессию свободных заездов второго этапа «Формулы-1».
В Московском театре «Школа современной пьесы» состоялась премьера спектакля по одноимённой комедии Флориана Зеллера «Час тишины». Это первая режиссёрская работа Дмитрия Астрахана в театре после того, как он возглавил его как художественный руководитель. А известный художник Вася Ложкин впервые взял на себя роль сценографа театральной постановки.
Стали известны новые подробности состояния олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что любые нападки на российского лидера Владимира Путина расцениваются как агрессия против России.
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Металлургом» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).