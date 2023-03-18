NTD: японец и его кафе прославились в интернете благодаря танцу с пудингом

Ловкие движения рук и своеобразный танец прославили японца Сидзуо Мори чуть ли не во всех социальных сетях мира. Как передаёт NTD, его кафе в Токио годами привлекало туристов. Их поток остановился только во время пандемии, а теперь они снова возвращаются. Сам владелец заведения о своей популярности в соцсетях узнал от клиентов, поскольку у него самого даже нет смартфона.

Ловкие движения рук и своеобразный танец. Этот ритуал прославил японца Сидзуо Мори и его кафе чуть ли не во всех социальных сетях мира. Вот уже полвека он так раскладывает десерт в вазочки, забавляя клиентов.

Его кафе в Токио годами привлекало туристов. Их поток остановился только во время пандемии, а теперь они снова возвращаются.

80-летний Мори подаёт 50 десертов в день. Это карамельный пудинг. В Японии его называют «пурин».

ТУРИСТ ИЗ ГОНКОНГА: Просто изумительно. Мне очень понравилось. Мы в Гонконге часто едим пудинг. Но думаю, здесь десерт другой. Он нежнее и не очень сладкий.

О своей популярности в соцсетях пожилой японец узнал от клиентов. У него самого даже нет смартфона.

СИДЗУО МОРИ, владелец кафе: Я очень удивлён, видя столько публикаций со мной в социальных сетях.

В кафе постоянно очереди. Но попробовать пудинг удаётся не всем.

ТУРИСТ ИЗ ОАЭ: Я большой поклонник карамельного пудинга и привёл сюда друга. Но я сильно разочарован, поскольку пудинг закончился, а ещё нет и двух часов дня. Конечно, это просто означает, что здесь отлично работают, а социальные сети на самом деле помогают мелкому бизнесу в Японии.

Во время пандемии кафе переживало трудные времена. Клиентов стало меньше, а продукты подорожали. Правда, Мори старался не повышать цены даже в ущерб своему доходу.

СИДЗУО МОРИ: Я счастлив что клиентов стало больше, но кое о чём сожалею. Мне жаль, когда люди возвращаются домой, не попробовав пудинг. У меня от этого немного тяжело на сердце.

Кафе работает с 1971 года. Помимо туристов, сюда часто заходят офисные работники, чтобы перекусить или выпить кофе.

Дата выхода в эфир 17 марта 2023 года.