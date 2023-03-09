Guardian: полиция Японии задержала несколько человек за «суши-терроризм»

В последнее время в Японии участились случаи так называемого суши-терроризма — преднамеренного негигиеничного поведения в ресторанах суши, сообщает британская газета The Guardian. Полиция произвела несколько арестов. В частности, был задержан молодой человек, который пил из общей бутылки с соевым соусом. Теперь сети ресторанов суши вынуждены принимать меры, чтобы снова привлечь занервничавших клиентов обратно.

Полиция Японии произвела несколько арестов после того, как многомиллиардная индустрия суши, существующая в стране, была потрясена вспышкой «суши-терроризма», пишет британская газета The Guardian. В качестве примера издание приводит случай, когда клиент вытер слюну о еду, предназначенную для других посетителей.

Информационное агентство Kyodo сообщило в четверг, что три человека — все из одной группы посетителей — были арестованы по подозрению в насильственном препятствовании бизнесу.

По данным Kyodo, эти аресты — первые аресты клиентов, подозреваемых в «негигиеничном и досаждающем поведении». Они происходят на фоне сообщений о росте числа преступлений, связанных с едой, в секторе бюджетных ресторанов Японии.

Среди арестованных — 21-летний посетитель, который, как утверждается, пил из общей бутылки с соевым соусом в ресторане компании Kura Sushi в центральной части города Нагоя в начале прошлого месяца. Два других клиента, 19-летний юноша и 15-летняя девушка, также были арестованы за то, что якобы помогли поделиться десятисекундным роликом, на котором видно, как он подносит ко рту бутылку с соевым соусом.

Компания Kura Sushi заявила, что ценит «быструю реакцию полиции». В заявлении компании говорится следующее: «Такие бесцеремонные действия... подрывают основы доверительных отношений, которые мы построили с нашими клиентами, и мы искренне надеемся, что широкое распространение информации о том, что такие действия являются преступлением, удержит других от подобного поведения».

Об инцидентах, связанных с гигиеной, — включая случай, когда подросток облизал ободок чайной чашки, прежде чем поставить её обратно на полку, а затем вытер слюну о проходившую мимо по конвейеру тарелку с суши, — впервые стало известно в начале этого года, что заставило сети ресторанов принять радикальные меры, чтобы снова привлечь занервничавших клиентов обратно, напоминает британская газета.

На этой неделе компания Choshimaru, управляющая заведениями в районе Токио, заявила, что прекращает использование конвейерных лент. Через несколько недель после того, как компания Sushiro, лидер рынка, заявила, что её суши будут доставляться только по «экспресс-линии» клиентам, которые заказывают через сенсорные устройства, что затруднит другим посетителям возможность испортить еду.

Компания Kura Sushi пообещала, что вскоре начнёт использовать камеры, оснащённые искусственным интеллектом, для наблюдения за столиками клиентов, несмотря на жалобы о том, что тем самым фактически ставит под наблюдение свою клиентуру.

Рестораны Kaitenzushi, которые с момента открытия первого ресторана в Осаке в 1958 году превратились в бизнес стоимостью $5,4 млрд, на данный момент стремятся использовать передовые технологии, чтобы ускорить доставку еды посетителям и решить проблему хронической нехватки рабочей силы.

Однако последние изменения, похоже, возвращают суши к «аналоговым» корням: в сотнях ресторанов посетители вынуждены ждать, пока их заказы доставят вручную, заключает британская газета The Guardian.