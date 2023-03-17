WNP: богатый и большой Казахстан манит польских инвесторов — но придётся учить русский

На сегодняшний день среди стран Центральной Азии и Ближнего Востока Казахстан выглядит привлекательнее всего для польских инвесторов. Именно в период украинского конфликта потенциал этого растущего региона стал особенно заметным. Однако для того, чтобы суметь влиться в него, без знания русского языка и правил Евразийского экономического союза не обойтись, пишет WNP.

После начала украинского конфликта Казахстан оказался в центре внимания всего мира, ведь это богатейшее государство Средней Азии, 9-я по величине страна на земном шаре, а главное — один из крупнейших производителей нефти в мире. Более того, Казахстан выступает одним из основных перевалочных узлов Нового Шёлкового пути, транзитный потенциал которого растёт с каждым годом, пишет на портале WNP польская журналистка Александра Хельбин.

В статье она объясняет, что за последний год Казахстан стал местом международной конкуренции за влияние, а власти Астаны очень хорошо почувствовали этот исторический момент и теперь планируют открыть свою страну для иностранных инвесторов. В свою очередь, для польских компаний это может стать возможностью выхода на новые рынки.

«При сохранении территориальной целостности страны и воздержании соседей от вмешательства в его внутренние дела, у Казахстана есть шанс стать инвестиционным Эльдорадо, возможно, более интересным, чем даже страны Персидского залива. Это следует из политического сближения с Западом, что уравновешивает баланс влияния Пекина и Москвы…» — объясняет эксперт Гжегож Квечинский.

Автор обращает внимание на то, что, несмотря на всю неуверенность, польские компании уже действуют на казахском рынке, особенно это касается среднего бизнеса. «Казахстан — это страна с большим экспортным потенциалом, который уже много лет вызывает интерес у польских экспортёров», — объясняет другой эксперт Ярослав Трвога. По его оценкам, Центральная Азия — это растущий на глазах регион мира, который ещё, однако, не до конца освоен польскими компаниями. Во многих отраслях там, несомненно, найдётся место для польских инвесторов, ведь рынок и внутренний спрос будут лишь расти там, создавая тем самым хорошие перспективы для производителей потребительских товаров.

«Оценить ситуацию в долгосрочной перспективе весьма сложно, но пока Казахстан в спектре стран Центральной Азии и Ближнего Востока выглядит весьма многообещающе», — подчёркивает Гжегож Квечинский.

Безусловно, для многих Казахстан по-прежнему остаётся экзотической страной, ведь в области политики он также сильно отличается от западных стандартов. Однако уровень риска в этой стране приемлемый. Более того, доверие к ней вернулось благодаря относительно быстрой стабилизации политической ситуации, хорошим макроэкономическим результатам и восстановлению курса тенге. Однако, по мнению польских аналитиков, самая большая проблема выхода на казахстанский рынок кроется в разнородности страны. «В Казахстане проживает более 120 национальностей. Государственный язык — казахский, но языком общения, в том числе и в бизнесе, по-прежнему остаётся русский. Английский язык пока не особо распространён, поэтому для налаживания контактов знание русского языка просто-напросто необходимо. Это также относится к рекламным материалам и участию в выставках», — отмечает глава Польского агенства инвестиций и торговли в Астане Юлия Городецкая.

Она также указывает на очень важный аспект в плане ведения бизнеса – не только в Казахстане, но и в целом в Центральной Азии — налаживание прямых контактов. Личный контакт с подрядчиком имеет важное значение, и это очень долгосрочный процесс. Более того, она обращает внимание на необходимость получения соответствующих сертификатов на отдельные товары, которые действуют именно в Евразийском экономическом союзе. «Сертификатов, действующих в ЕС, недостаточно. Здесь мы находимся в другом, уже Евразийском союзе», — резюмирует эксперт.