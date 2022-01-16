Daily Mail: российские миротворцы вернулись домой из Казахстана

Российские миротворцы, находившиеся в Казахстане в рамках миссии ОДКБ, вернулись домой, сообщает Daily Mail. Издание напоминает, что ввод войск ОДКБ в Казахстан был осуществлён по просьбе президента Касым-Жомарт Токаева на фоне массовых протестов, вылившихся в беспорядки.
Российские войска, отправленные в Казахстан с целью помочь прекратить жёсткие демонстрации, вернулись домой, сообщает Daily Mail. Издание напоминает, что российские военные вошли в Казахстан в рамках миротворческой операции ОДКБ, начавшейся после запроса президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева.
Разгоревшиеся после повышения цен на газ протесты в Казахстане быстро распространились по всей стране и вылились в массовые беспорядки, пишет Daily Mail. Демонстранты врывались в правительственные здания и поджигали их: десятки людей погибли в столкновениях между протестующими и казахскими силовиками. Согласно последним официальным данным, общее число жертв в ходе протестов составило 225 человек: ещё 4300 человек получили ранения. Между тем в Минобороны России заявили, что все транспортные самолёты с российскими военными вернулись домой.
Как пишет Daily Mail, на этой неделе Касым-Жомарт Токаев начал беспрецедентную атаку на своего предшественника Нурсултана Назарбаева. В частности, Токаев заявил, что Назарбаев не смог поделиться богатствами Казахстана с простыми гражданами.
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