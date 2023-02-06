Немецкий политик: инцидент с воздушным шаром — пролог к более напряжённому конфликту США и Китая

События, связанные с появлением китайского воздушного шара в воздушном пространстве США, являются прологом к дальнейшему росту напряжённости между Вашингтоном и Пекином, пишет N-TV, ссылаясь на заявление депутата бундестага Михаэля Рота. При этом Рот считает, что США приняли правильное решение, уничтожив воздушный шар.

Инцидент с китайским воздушным шаром в воздушном пространстве США является лишь прологом к росту напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Пекином, пишет N-TV, ссылаясь на слова председателя комитета бундестага по внешним делам Михаэля Рота.

«Воздушный шар и напряжённые дебаты вокруг него в США являются прелюдией ко всё более напряжённому конфликту Китая и США в ближайшие годы», — приводит издание слова политика. Рот также заявил, что решение США об уничтожении шара было верным. Глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених отметил, что Германию очень беспокоит случившееся: он подчеркнул необходимость следить за тем, чтобы в мире не разгорелся ещё один крупный международный конфликт.

При этом член комитета бундестага по внешним делам от партии ХДС Норберт Рётген считает, что инцидент с воздушным шаром лишь временно осложнит отношения между США и Китаем. По мнению Рётгена, в данном случае имела место быть лишь ошибка китайской стороны, которая потребовала реакции со стороны США. При этом инцидент не повлияет на глобальный курс отношений Вашингтона и Пекина.

N-TV напоминает, что в минувшую субботу американские ВВС сбили китайский воздушный шар, залетевший в воздушное пространство США. Вашингтон обвинил Китай в шпионаже: Пекин, в свою очередь, отверг все обвинения и заявил, что реакция США была чрезмерной.