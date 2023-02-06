Das Erste: европейский политик призвал Запад совместно сдерживать КНР

Политика Китая в отношении Запада становится всё агрессивнее, пишет Das Erste, ссылаясь на слова лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера. Политик считает, что в ответ западные страны должны совместно сдерживать КНР, а также не допускать своей излишней зависимости от Пекина.

После появления предположительно разведывательного китайского воздушного шара в небе над США глава Европейской народной партии Манфред Вебер призвал западные страны к совместному сдерживанию Пекина, пишет Das Erste. По словам Вебера, действия Китая являются поводом для беспокойства.

Вебер заявил, что политика КНР в отношении западных стран стала явно агрессивнее. В связи с этим политик призвал западные страны к объединению сил ради «системной конкуренции» с Китаем. Вебер подчеркнул, что странам ЕС нужно выработать единую стратегию в отношении КНР.

Кроме того, лидер Европейской народной партии обратил внимание на опасность излишней зависимости от Китая, пишет Das Erste. «Европейские страны не должны сознательно углублять свою зависимость, как это было в случае с Россией», — приводит издание слова Вебера.

Das Erste напоминает, что вчера американские ВВС сбили воздушный шар из Китая, подозревая в нём разведывательное устройство. Этот инцидент привёл к обострению риторики между США и Китаем: госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свою запланированную поездку в Пекин. Китай заявил, что воздушный шар предназначался для сбора метеорологических данных.