DM: баллистическая ракета «Ярс» на боевом дежурстве стала посланием России Западу

Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в пусковую установку на военном полигоне в Калужской области является «сигналом» России Западу, передаёт Daily Mail. Как отмечает издание, ракета «Ярс» с максимальной дальностью полёта 12 тыс. км способна поражать цели в США и Великобритании.

Россия «выступила с новой ядерной угрозой Западу», демонстративно подготовив стратегическую ракету «Ярс» к боевому применению на военном полигоне в Козельске на западе Калужской области, сообщает Daily Mail.

На обнародованных кадрах видно, как межконтинентальную баллистическую ракету загрузили в шахту для постановки на боевое дежурство. Ракету с максимальной дальностью полёта 12 тыс. км установили в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного устройства. «Сложные технологические операции» заняли несколько часов.

На кадрах видно, как огромную ракету перевозят на грузовике через заснеженный лес в сопровождении российских военных машин, а затем загружают в шахту посреди заснеженного поля.

Командир ракетного соединения полковник Алексей Соколов пояснил, что цель учений состоит в том, чтобы послать сигнал Западу, так как в пределах досягаемости ракеты находится территория Великобритания и даже США.

«Важность этой операции заключается в том, что очередная ракета встанет на боевое дежурство в плановые сроки. Родина получит очередной образец ракетно-ядерного оружия, который позволит решать любые поставленные задачи на стратегическом уровне», — заявил Соколов.

«Испытываю гордость за Россию, что моя страна ставит на вооружение такие изделия, чтобы Родина могла спать спокойно», — прокомментировал инженер расчёта Вадим Вязовский.

Как напоминает издание, в конце октября президент Владимир Путин наблюдал за запуском ракеты «Ярс» в рамках имитации атаки на Запад на фоне роста напряжённости в отношениях после начала спецоперации на Украине в конце февраля и опасений, что Москва может прибегнуть к ядерному удару. При этом Россия готовится к новым ядерным испытаниям в честь Дня ракетных войск стратегического назначения 17 декабря.

Обнародование кадров постановки ракеты на боевое дежурство произошло после того, как американская разведка заявила, что Путин может стремиться помочь Ирану в разработке программы ядерного оружия в обмен на дальнейшую поддержку Тегераном спецоперации на Украине. По данным разведки, пишет Daily Mail, Тегеран поставляет Москве беспилотники Shahed-136.