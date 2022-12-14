CNN: США готовятся поставить Patriot Украине

Американские власти готовят планы по снабжению Украины передовыми системами ПВО Patriot, сообщает CNN. По словам автора статьи, эти комплексы требуют многомесячного обучения и работы десятков людей, но на Украину их будут отправлять ускоренными темпами.

Администрация Байдена завершает работу над планами по поставке Украине системы противоракетной обороны Patriot, сообщает CNN. По данным издания, об этом могут объявить уже на этой неделе. Хотя план Пентагона ещё должен быть одобрен министром обороны и президентом, но ожидается, что это так и будет.

Украина уже давно просит США отправить ей эту систему ПВО, которая весьма эффективна для перехвата баллистических и крылатых ракет. Если Patriot отправят, то это будет самая эффективная система оборонительного оружия на Украине. Из-за своей большой дальности и большой высоты она может сбивать российские ракеты и самолёты далеко от территории Украины, отмечает автор статьи. По словам чиновников, она даже поможет обеспечить безопасность воздушного пространства для стран НАТО в Восточной Европе.

Пока неясно, сколько ракетных установок будет отправлено, но обычная установка Patriot включает в себя радар, который обнаруживает и отслеживает цели, компьютеры, энергетическое оборудование, станцию управления боем и до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре готовые к запуску ракеты.

Как только планы будут согласованы, американские власти собираются поставить установки как можно скорее и обучить украинцев ими пользоваться на американской базе в Германии. Чтобы обеспечивать работу этих систем, нужны десятки человек. И обычно их обучение занимает несколько месяцев.

Ранее США отправляли комплексы Patriot союзникам по НАТО, таким как Польша, чтобы укрепить их оборону. Кроме того, они направили ракеты в Саудовскую Аравию и Ирак для противодействия угрозам от Ирана, а также в Тихоокеанский регион для сдерживания Северной Кореи. В общей сложности систему приобрели более десятка союзников США, включая Германию, Японию и Израиль.

А Украине США уже отправили оборонительные зенитно-ракетные комплексы средней дальности. Впрочем, про Patriot они заговорили не впервые. Месяц назад госсекретарь США заявил, что США «очень сосредоточены» на предоставлении Украине систем противовоздушной обороны. «И мы работаем над тем, чтобы украинцы получили эти системы как можно быстрее, но также чтобы это было как можно эффективнее, чтобы они были обучены работе с ними, чтобы у них была возможность их обслуживать», — приводит его слова CNN.