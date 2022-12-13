Столтенберг: наращивая военное присутствие на своих восточных рубежах, НАТО «сохраняет мир»

Одной из главных задач НАТО в рамках украинского конфликта является недопущение разрастания боевых действий за пределы Украины — и расширение союзниками своего присутствия в Восточной Европе происходит именно с этой целью, заявил в интервью France 24 генсек альянса Йенс Столтенберг. Как подчеркнул чиновник, давая Москве чёткий сигнал о готовности к обороне, НАТО не провоцирует конфликт, а, напротив, сохраняет мир. Столтенберг, впрочем, не стал отвечать на вопрос о том, поддерживает ли он поставку Киеву дальнобойных вооружений, которую Кремль ранее называл «красной линией».

Здравствуйте! Приветствуем вас в нашей рубрике «Интервью». Сегодня у нас в гостях — Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, который выходит с нами на связь из Брюсселя. Большое вам спасибо, что вы сегодня с нами!

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Спасибо и вам за приглашение.

На прошлой неделе Украина нанесла удар по военным целям, расположенным в глубине российской территории, — а кроме того, по слухам, США всё больше склоняются к тому, чтобы предоставить Киеву вооружения большего радиуса действия. В этой связи — простой вопрос: не опасаетесь ли вы, что сейчас идёт эскалация и что украинский конфликт может расшириться?

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: Перед НАТО и его союзниками в плане конфликта на Украине стоят две основные задачи. Первая — это поддерживать Киев, и мы предоставляем ему беспрецедентных масштабов поддержку. Вторая же — предотвращать разрастание боевых действий за пределы Украины, и этого мы в том числе добиваемся, чётко обозначая, что мы не являемся стороной конфликта: на украинской территории нет войск НАТО, а в воздушном пространстве нет натовских самолётов. Но мы вместе с тем поддерживаем Украину в плане её права себя защищать, её права на самозащиту, зафиксированного в Уставе ООН.

Также мы предотвращаем разрастание боевых действий за пределы Украины, наращивая своё военное присутствие в восточных регионах альянса: сейчас на восточных рубежах мы разместили больше войск, кораблей и самолётов, чем было со времён холодной войны. Мы даём Москве чёткий сигнал о том, что за нападением на одного союзника последует ответ со стороны всего альянса, — и делаем мы это не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а для того, чтобы его предотвратить и сохранить мир. Так что мы всецело сосредоточены на том, чтобы предупредить эскалацию конфликта.

Понятно. Но всё-таки, как нам известно, российский президент ранее заявлял, что предоставление ракет большого радиуса действия станет «красной линией». Выступаете ли вы за поставку Украине таких дальнобойных вооружений? Украина ведь их вот уже некоторое время требует — и Вашингтон, судя по всему, теперь начал подумывать о том, чтобы эти требования удовлетворить. Вы такой шаг поддерживаете?

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: Во-первых, мы уже передали Киеву немало образцов самых современных вооружений, включая РСЗО HIMARS, которые являются оружием дальнобойным и высокоточным. Мы предоставили Украине и другие виды современных оружейных комплексов. Мы постоянно проводим оценку, дабы определить, какие ещё комплексы необходимо поставить Украине.

Но позвольте также отметить, что, на мой взгляд, нам не следует сосредотачиваться исключительно на новейших комплексах: мы также должны обеспечивать, чтобы те комплексы, которые страна уже получила, были в работоспособном состоянии, чтобы они функционировали так, как должны. То есть нам необходимо обеспечить постоянные поставки боеприпасов и запчастей, а также техническое обслуживание для уже доставленных образов вооружений — артиллерийских орудий, гаубиц, «Цезарей», HIMARS, а ведь есть ещё бронетехника и комплексы ПВО.

Все эти вооружения, которые уже находятся на Украине, должны функциронировать в штатном режиме, а для этого необходимы масштабные поставки боеприпасов и запчастей, а также техобслуживание.

Ясно. Но вы всё-таки не исключаете, что те вооружения, которые мы только что обсуждали, будут поставлены?

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: Как я уже сказал, мы уже предоставили Украине, например, HIMARS. Но перечислять названия конкретных образцов я не буду — в этом плане ведётся постоянный диалог между союзниками по НАТО, партнёрами альянса и, разумеется, Украиной.

Дата выхода в эфир 12 декабря 2022 года.