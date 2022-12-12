Столтенберг: украинский конфликт разрушил доверие между Россией и странами Запада

После окончания холодной войны западные страны десятилетиями пытались наладить связи с Россией, однако спецоперация на Украине разрушила всякое доверие между ними, завил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью CNBC. Он подчеркнул, что даже после окончания боёв Запад не вернётся к «нормальным, дружественным отношениям с Россией», потому что украинский конфликт будет оказывать на них влияние в течение долгого времени.

В понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после окончания холодной войны Запад пытался наладить связи с Россией, однако спецоперациия на Украине разрушила всякое доверие, установившееся в последние годы, пишет CNBC.

«НАТО десятилетиями прилагало усилия для того, чтобы наладить более конструктивные отношения с Россией», — рассказал генеральный секретарь в интервью американскому телеканалу. «После окончания холодной войны мы создали такие организации, как Совет Россия – НАТО: помню, когда я был премьер-министром Норвегии, президент Путин присутствовал на саммитах НАТО, — заметил глава альянса. — Так что это было другое время, когда мы работали над улучшением отношений. Россия от всего этого отказалась».

Столтенберг указал, что тот уровень доверия, которого за прошедшие десятилетия удалось достичь во время сближения западных стран и России, свело на нет решение Москвы ввести войска на Украину. «Даже если бои прекратятся, мы не вернёмся к чему-то вроде нормальных, дружественных отношений с Россией. Доверие разрушено», — подчеркнул генсек НАТО. По его словам, украинский конфликт оказывает «долгосрочное влияние на отношения с Россией».

В интервью CNBC глава Североатлантического альянса также утверждал, что конфликт может прекратиться в любой момент, если Россия решит положить конец военным действиям. «Они [Россия] могут сделать то же самое, что европейские страны делают после окончания Второй мировой войны: они могут выбрать мир, сотрудничество, предпочесть доверять своим соседям, вместо того чтобы всегда быть такими агрессивными и угрожать соседям, как Россия продолжает делать снова и снова в отношении Грузии и Украины», — добавил Столтенберг.

Как отмечает CNBC, с наступлением зимы нет никаких признаков того, что украинский конфликт вступает в менее активную фазу. В то же время ранее некоторые западные аналитики предполагали, что и Россия, и Украина могут рассматривать возможность временно прекратить боевые действия и перегруппироваться, чтобы возобновить контрнаступления весной.