WION Оригинал

WION: военные альянсы Запада подвели мир — 2022-й стал годом конфликтов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В 2022 году практически на каждом континенте наблюдался рост количества конфликтов и интенсивных техногенных катастроф. При этом такие крупные альянсы при участии США, как НАТО, QUAD и AUKUS, погрязли в своих внутренних проблемах и не смогли существенно повлиять на ситуацию, пишет WION. Остаётся лишь надеяться, что в 2023 году мировые державы будут вести себя более осторожно и работать над тем, чтобы сделать мир более безопасным и лучшим местом для жизни, подчёркивается в статье.
WION: военные альянсы Запада подвели мир — 2022-й стал годом конфликтов
AP

Международное сообщество, где наиболее активную роль сейчас играют США и европейские страны, гордится тем, что оно создало механизмы для предотвращения возникновения столкновений между странами. Однако 2022 год стал «годом конфликтов» и показал, насколько все эти механизмы хрупки и несовершенны, пишет WION. Такие крупные альянсы, как НАТО, QUAD и AUKUS, фактически подвели мир в этом году, подчёркивается в статье.

Крупнейший в мире военный альянс — Организация Североатлантического договора (НАТО), не смог запугать Россию и помешать ей начать специальную военную операцию на территории Украины. Украина до сих пор не входит в состав НАТО, а все гарантии безопасности, которые США предоставили Киеву, оказались фактически «поверхностными и бессмысленными» и не смогли остановить Москву, говорится в статье.

«В феврале Россия показала миру, что глобальный порядок, установленный после Второй мировой войны, по-прежнему неэффективен и неспособен предотвратить глобальные военные и экономические кризисы», — пишет WION. После начала российской спецоперации и различных ограничительных мер, которые начал вводить Запад во главе с США, во всём мире наступила ощутимая нехватка продовольствия и энергоресурсов, подчёркивается в статье.

Кроме того, в 2022 году практически на каждом континенте наблюдался рост различных конфликтов и интенсивных техногенных катастроф: от Афганистана — до Эфиопии и Армении, конфликты и гуманитарные кризисы лишь продолжали разрастаться, пишет WION. По словам главы Международного комитета Красного Креста Мирьяны Сполярич, сегодня во всём мире насчитывается более 100 действующих вооружённых конфликтов, отмечается в статье.

При этом руководство НАТО не только ничего не сделало для прекращения обострившегося конфликта на Украине, но и явно способствует его затягиванию, подчёркивает WION. Хотя оно пока воздерживалось от решительных ответных военных действий, однако продолжает оказывать украинским властям военную и экономическую помощь на миллиарды долларов, чтобы не допустить тотального развала киевского режима.

В некоторых случаях даже союзники по НАТО обвиняли друг друга в разжигании кризиса на Украине. Например, в октябре этого года президент США Джо Байден без каких-либо доказательств заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы планирует превратить конфликт на Украине в «ядерный Армагеддон». Это было явно неуместное заявление, вызвавшее резкую публичную критику со стороны президента Франции Эммануэля Макрона, который предложил Байдену тщательнее подбирать слова, сообщает WION.

В целом, в 2022 году политика НАТО скорее напоминала действия разрозненной группы наций, а не крупнейшего в мире военного альянса, неоднократно демонстрируя отсутствие единства и конфликт интересов, подчёркивается в статье. Это касается не только конфликта на Украине и отношений с Россией, но и подхода к проблеме Китая.

В июне 2022 года в НАТО впервые официально признали Китай «вызовом» для альянса. Однако уже в сентябре, в ходе своей встречи с министром иностранных дел Китая Ван И, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Пекин к сотрудничеству в отношении российско-украинского кризиса, отмечает WION. После завершения встречи Столтенберг заявил: «Я призвал Китай использовать своё влияние на Россию, чтобы положить конец конфликту на Украине».

Что касается группы QUAD, в состав которой входят Индия, Япония, США и Австралия, в мае на встрече на уровне глав государств она не смогла единогласно осудить конфликт на Украине. И фактически лишилась мирового внимания после начала этого конфликта: с того момента QUAD больше не фигурирует в списке приоритетов администрации Байдена, говорится в статье.

QUAD не удалось сыграть в 2022 году активную роль в изменении глобального геополитического ландшафта, учитывая явное нежелание Индии согласовывать свою внешнюю политику в отношении России с тремя другими членами группы, поясняет WION. Однако вполне возможно, что в 2023 году эта группа снова окажется в центре внимания, поскольку Запад намеревается усилить давление на Китай и более жёстко поставить вопрос о Тайване перед китайским правительством.

Что касается военного альянса AUKUS, в состав которого входят Австралия, Великобритания и США, он был впервые создан в сентябре 2021 года и на тот момент планировал обеспечить Канберру современными атомными подводными лодками. Более масштабная цель этой инициативы заключалась в том, чтобы сдержать гегемонию Китая вблизи вод Австралии в Тихом океане.

Однако после смены администрации в Канберре активность AUKUS, похоже, также выдохлась, подчёркивается в статье. В июле этого года новый министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, в частности, что современное «высокотехнологичное вооружение» для Австралии сейчас является «более важным», чем атомные подводные лодки, что вызвало сомнения в реализации сделки с AUKUS.

«В настоящее время это соглашение, похоже, обеспечивает для Канберры больше головной боли, чем преимуществ», — в частности, написал в этой связи Грант Уайет в своей статье для Diplomat. Так что группа AUKUS, как и QUAD, также явно погрязла сейчас во внутренних проблемах, из-за которых ей не удалось преодолеть ни одного важного рубежа в 2022 году, подчёркивает WION.

Вступая на фоне такой непростой международной обстановки в 2023 год, мы можем лишь надеяться на то, что крупнейшие мировые державы, ответственные за поддержание глобального мира и порядка, будут вести себя в новом году более осторожно и активнее работать над тем, чтобы «сделать мир более безопасным и лучшим местом для жизни», заключает WION.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
WION Индия Азия
теги
Австралия Азия безопасность вооруженный конфликт геополитика дипломатия Китай кризис НАТО оружие Россия спецоперация России на Украине США Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров