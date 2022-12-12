WION: военные альянсы Запада подвели мир — 2022-й стал годом конфликтов

В 2022 году практически на каждом континенте наблюдался рост количества конфликтов и интенсивных техногенных катастроф. При этом такие крупные альянсы при участии США, как НАТО, QUAD и AUKUS, погрязли в своих внутренних проблемах и не смогли существенно повлиять на ситуацию, пишет WION. Остаётся лишь надеяться, что в 2023 году мировые державы будут вести себя более осторожно и работать над тем, чтобы сделать мир более безопасным и лучшим местом для жизни, подчёркивается в статье.

Международное сообщество, где наиболее активную роль сейчас играют США и европейские страны, гордится тем, что оно создало механизмы для предотвращения возникновения столкновений между странами. Однако 2022 год стал «годом конфликтов» и показал, насколько все эти механизмы хрупки и несовершенны, пишет WION. Такие крупные альянсы, как НАТО, QUAD и AUKUS, фактически подвели мир в этом году, подчёркивается в статье.



Крупнейший в мире военный альянс — Организация Североатлантического договора (НАТО), не смог запугать Россию и помешать ей начать специальную военную операцию на территории Украины. Украина до сих пор не входит в состав НАТО, а все гарантии безопасности, которые США предоставили Киеву, оказались фактически «поверхностными и бессмысленными» и не смогли остановить Москву, говорится в статье.



«В феврале Россия показала миру, что глобальный порядок, установленный после Второй мировой войны, по-прежнему неэффективен и неспособен предотвратить глобальные военные и экономические кризисы», — пишет WION. После начала российской спецоперации и различных ограничительных мер, которые начал вводить Запад во главе с США, во всём мире наступила ощутимая нехватка продовольствия и энергоресурсов, подчёркивается в статье.



Кроме того, в 2022 году практически на каждом континенте наблюдался рост различных конфликтов и интенсивных техногенных катастроф: от Афганистана — до Эфиопии и Армении, конфликты и гуманитарные кризисы лишь продолжали разрастаться, пишет WION. По словам главы Международного комитета Красного Креста Мирьяны Сполярич, сегодня во всём мире насчитывается более 100 действующих вооружённых конфликтов, отмечается в статье.



При этом руководство НАТО не только ничего не сделало для прекращения обострившегося конфликта на Украине, но и явно способствует его затягиванию, подчёркивает WION. Хотя оно пока воздерживалось от решительных ответных военных действий, однако продолжает оказывать украинским властям военную и экономическую помощь на миллиарды долларов, чтобы не допустить тотального развала киевского режима.



В некоторых случаях даже союзники по НАТО обвиняли друг друга в разжигании кризиса на Украине. Например, в октябре этого года президент США Джо Байден без каких-либо доказательств заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы планирует превратить конфликт на Украине в «ядерный Армагеддон». Это было явно неуместное заявление, вызвавшее резкую публичную критику со стороны президента Франции Эммануэля Макрона, который предложил Байдену тщательнее подбирать слова, сообщает WION.



В целом, в 2022 году политика НАТО скорее напоминала действия разрозненной группы наций, а не крупнейшего в мире военного альянса, неоднократно демонстрируя отсутствие единства и конфликт интересов, подчёркивается в статье. Это касается не только конфликта на Украине и отношений с Россией, но и подхода к проблеме Китая.



В июне 2022 года в НАТО впервые официально признали Китай «вызовом» для альянса. Однако уже в сентябре, в ходе своей встречи с министром иностранных дел Китая Ван И, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Пекин к сотрудничеству в отношении российско-украинского кризиса, отмечает WION. После завершения встречи Столтенберг заявил: «Я призвал Китай использовать своё влияние на Россию, чтобы положить конец конфликту на Украине».



Что касается группы QUAD, в состав которой входят Индия, Япония, США и Австралия, в мае на встрече на уровне глав государств она не смогла единогласно осудить конфликт на Украине. И фактически лишилась мирового внимания после начала этого конфликта: с того момента QUAD больше не фигурирует в списке приоритетов администрации Байдена, говорится в статье.



QUAD не удалось сыграть в 2022 году активную роль в изменении глобального геополитического ландшафта, учитывая явное нежелание Индии согласовывать свою внешнюю политику в отношении России с тремя другими членами группы, поясняет WION. Однако вполне возможно, что в 2023 году эта группа снова окажется в центре внимания, поскольку Запад намеревается усилить давление на Китай и более жёстко поставить вопрос о Тайване перед китайским правительством.



Что касается военного альянса AUKUS, в состав которого входят Австралия, Великобритания и США, он был впервые создан в сентябре 2021 года и на тот момент планировал обеспечить Канберру современными атомными подводными лодками. Более масштабная цель этой инициативы заключалась в том, чтобы сдержать гегемонию Китая вблизи вод Австралии в Тихом океане.



Однако после смены администрации в Канберре активность AUKUS, похоже, также выдохлась, подчёркивается в статье. В июле этого года новый министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, в частности, что современное «высокотехнологичное вооружение» для Австралии сейчас является «более важным», чем атомные подводные лодки, что вызвало сомнения в реализации сделки с AUKUS.



«В настоящее время это соглашение, похоже, обеспечивает для Канберры больше головной боли, чем преимуществ», — в частности, написал в этой связи Грант Уайет в своей статье для Diplomat. Так что группа AUKUS, как и QUAD, также явно погрязла сейчас во внутренних проблемах, из-за которых ей не удалось преодолеть ни одного важного рубежа в 2022 году, подчёркивает WION.



Вступая на фоне такой непростой международной обстановки в 2023 год, мы можем лишь надеяться на то, что крупнейшие мировые державы, ответственные за поддержание глобального мира и порядка, будут вести себя в новом году более осторожно и активнее работать над тем, чтобы «сделать мир более безопасным и лучшим местом для жизни», заключает WION.