Sky News: премьер Южной Кореи предупредил о намерении КНДР испытать ядерное оружие

Северная Корея, вероятно, скоро проведёт испытание ядерного оружия, сообщает Sky News, ссылаясь на заявление премьера Южной Кореи Хана Доксу. По словам политика, Сеул будет готов ответить на этот шаг. Как отмечает Sky News, за последнее время обстановка на Корейском полуострове снова накалилась: в 2022 году КНДР провела максимальное за последние годы число пусков ракет.

КНДР, скорее всего, проведёт испытание ядерного оружия, сообщает Sky News, ссылаясь на слова премьер-министра Южной Кореи Хана Доксу. По словам политика, точная дата испытания пока неизвестна, однако имеющиеся сведения говорят о готовности Пхеньяна.

Как отмечает издание, заявления Доксу проходят на фоне наивысшего за последние годы напряжения на Корейском полуострове. За 2022 год КНДР провела рекордное за всё время правления Ким Чен Ына количество пусков ракет. В минувшем ноябре одна из ракет упала в море в рекордной близости от условной линии разграничения с Южной Кореей: ещё одна ракета пролетела над территорией Японии.

КНДР не проводила ядерных испытаний с 2017 года, напоминает Sky News, отмечая, что если испытание состоится, то оно станет новым витком эскалации напряжённости на Корейском полуострове. По словам Хана Доксу, Южная Корея не оставит такой шаг без ответа: премьер не назвал конкретных мер, но отметил, что Сеул хотел бы в таком случае получить расширенные возможности по сдерживанию.

Новое правительство Южной Кореи критиковали за откат назад в сфере урегулирования с КНДР, отмечает Sky News. Однако Хан Доксу отвергает эту критику: «Вы можете называть укрепление нашего потенциала сдерживания «жёстким курсом», однако это естественный курс для каждой страны, увеличивающей свою самостоятельность в сфере безопасности». Доксу также добавил, что Сеул гарантирует мир на своих условиях, а не продиктованных КНДР.