Spectator: Польша имеет право на претензии к Германии, но репарациями проблему не решить

У поляков есть совершенно обоснованная историческая претензия к Германии, но репарациями проблему не решить, считает старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу. Как он пишет в статье для The Spectator, если подстраивать справедливость под историю, то мировая экономика превратилась бы в систему делёжки добычи, в которой все платят всем, и самым большим «должником» стали бы США, от действий которых пострадали многие страны.

Вторая мировая война закончилась почти 80 лет назад. После неё большая часть Европы была разрушена. Германия и СССР пострадали больше всех от войны, а Польша — от оккупации. Теперь Варшава выставила Германии счёт на €1,3 трлн. Как пишет старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу, в мире, в котором царит справедливость, агрессоры — главным образом Берлин и Рим, если говорить о Европе, — должны были бы выплатить компенсации своим жертвам, но счёт был огромным, а виновные дошли до нищеты. К тому же попытки построить мир победителей с помощью репараций после Первой мировой войны привели к очень плохому результату — ко Второй мировой войне.

Франция, Великобритания, Греция, Бельгия, Нидерланды, да и многие территории бывшей Югославии не отказались бы от чека от Берлина с кругленькой суммой, но они просто не поднимали этот вопрос, так что Польша пока в одиночестве. Но польский парламентарий Аркадиуш Мулярчик, возглавляющий рабочую группу по вопросам репараций, ведёт себя, как вышибала долгов. Это дело «фундаментальной значимости», заявил он, и без диалога двусторонние отношения могут испортиться.

«У Германии есть выбор: либо она садится за стол переговоров с Польшей, либо мы поднимаем вопрос на международных площадках — в ООН, Совете Европы и ЕС», — предупредил Мулярчик.

По мнению автора статьи, если дело попадает в руки ООН, ЕС и всем, кто хотел в этом поучаствовать, то нужно будет прокрутить назад историю, чтобы определить, кто кому что должен. В годы Второй мировой войны Италия была полноправным партнёром Германии, а роль Венгрии и Румынии была сложной. Нужно оценить их поведение. А ещё была Япония. Война Токио против США — это меньшее из зол: японские бесчинства в Китае и других частях региона были просто ужасными. Буквально все в Азиатско-Тихоокеанском регионе хотели бы получить чек от Банка Японии.

Кроме того, СССР в таком случае можно было бы посчитать сообщником по пакту Гитлера и Сталина. Это соглашение привело к атаке на Польшу с запада и востока. Это значит, что Украина должна платить наравне с Россией так же, как и остальные бывшие советские республики. А Иосиф Сталин вообще был родом из Грузии, за что Тбилиси стоило бы заплатить штраф.

Но на Второй мировой войне, продолжает Бэндоу, можно не останавливаться, ведь была ещё Первая мировая. Сербии за это должно быть очень стыдно, ведь именно она подожгла фитиль войны, подготовив и вооружив убийцу наследника престола Австро-Венгрии.

Также не стоит уделять слишком много времени относительно недавним событиям. Франция тоже заслуживает огромного счёта: начиная с революции и заканчивая диктатурой Наполеона, Париж сеял хаос от Атлантики до Москвы. Миллионы людей погибли, страны были разорены.

Бельгия, Португалия, Испания и Великобритания были глобальными империями. Со стороны колониальных администраций было много несправедливости. Трудно с точностью оценить размер причинённого ими ущерба, но Брюсселю, Лиссабону, Мадриду и особенно Лондону точно могли бы прийти ужасающе огромные счета.

Не стоит забывать и о Римской империи, которая разрушила большую часть мира. Тунис, на территории которого существовал Карфаген, уничтоженный римскими захватчиками, заслуживает щедрой компенсации. Территории Великобритании, Франции и Германии тоже пострадали от римских атак. Столица израильтян Иерусалим была разрушена Римом, так что они тоже заслуживают выплат.

А есть ещё и Монголия. Сейчас у страны особо нет денег, но их, пишет автор статьи, непременно нужно найти для выплат всем пострадавшим. В список должников можно добавить и египтян, хеттов, вавилонян, персов и македонцев и многих других.

Однако, продолжает Бэндоу, ему даже не хочется представлять, с какими обвинениями могут столкнуться США за свою относительно недолгую жизнь. Вашингтон был агрессором в американо-мексиканской войне и отхватил половину Мексики. В результате войны с Испанией США получили Пуэрто-Рико и Филиппины. Американцы уничтожили большую часть коренного населения. Вмешательство Вашингтона в Латинскую Америку было обычным делом. В период холодной войны Вашингтон активно вмешивался в дела стран третьего мира. Современный режим в Иране появился в 1953 году в результате госпереворота, организованного при поддержке США. В корейской войне США отражали наступление Северной Кореи, но гораздо сложнее оправдать войну во Вьетнаме, так что Вашингтон должен быть готов заплатить. К этому следует добавить расплату за конфликты, которые были развязаны после терактов 11 сентября и привели к гибели сотен тысяч человек.

«Попытка подстроить справедливость под историю привела бы к тому, что вся экономика превратилась бы в систему делёжки добычи, в которой все платят всем. Это не помогло бы сделать США мирным государством. Так же, как и международные репарации не помогли бы достичь мира во всём мире. У поляков есть совершенно обоснованная историческая претензия к Германии. Но репарациями проблему не решить», — заключает автор материала.