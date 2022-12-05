NYT: американцам стоит задуматься, готовы ли они заплатить огромную цену за Третью мировую войну

Призрак Второй мировой держал под контролем сверхдержавы времён холодной войны, однако память никогда не бывает статичной: после распада СССР и смены поколений та кровопролитная война превратилась для американцев в историю морального триумфа, а не в поучительную трагедию. Как считает автор The New York Times, отсутствие необходимости беспокоиться о последствиях войн стало почти неотъемлемым правом жителей Америки по рождению, однако сегодня, когда США вступают в эпоху интенсивного соперничества великих держав, которое может перерасти в Третью мировую, пришло время ответить на вопрос, готовы ли американцы заплатить за это огромную цену.

В марте, когда от президента Байдена требовали усилить вовлечённость США в события на Украине, его ответом стало упоминание угрозы Третьей мировой войны четыре раза в течение одного дня.

«Прямой конфликт между НАТО и Россией — это Третья мировая война, которую мы должны постараться предотвратить», — сказал он. И несколько часов спустя подчеркнул: «Идея о том, чтобы послать на Украину наступательное оружие, отправить туда самолёты с американскими лётчиками, танки и поезда с американскими экипажами — просто поймите и не обманывайте себя, что бы вы все ни говорили, это называется Третьей мировой войной, понятно?»

Как считает старший научный сотрудник Американской программы управления государством в Фонде Карнеги за международный мир, приглашенный профессор Йельской школы права и Католического университета Стивен Вертхейм, участие в конфликте великих держав вряд ли является новым вызовом для Соединённых Штатов. К 1945 году американцы пережили две мировые войны. В течение четырёх десятилетий послевоенные президенты Америки понимали, что следующая «горячая» война, вероятно, будет хуже, чем предыдущая. Лидеры США, независимо от партии, признавали, что если Соединённые Штаты и Советский Союз столкнутся в прямом военном конфликте, то от материковой части Америк останутся лишь руины. Призрак полномасштабной войны держал под контролем сверхдержавы времен холодной войны, однако память никогда не бывает статичной: после распада СССР и смены поколений Вторая мировая война превратилась для американцев в историю морального триумфа, а не в поучительную трагедию.

«В 1990-х годах целый поток фильмов, литературных произведений и работ историков прославлял «величайшее поколение», как назвал журналист Том Брокоу тех, кто выиграл войну для Америки. Согласно всем этим нарративам, Соединённые Штаты спасли мир и остановили Холокост. В этом контексте двойной урок мировых войн, призывающий Америку возглавить мир, но предупреждающий её не переусердствовать в этом, свёлся к одномерному лозунгу «поддерживать и даже расширять американское могущество». Президенты начали эксплуатировать историю Второй мировой войны для того, чтобы прославлять американскую военную мощь и оправдывать доминирование США в мире», — пишет автор статьи.

В результате ушла в историю не просто крупная мировая война, ушла в историю необходимость нести значительные расходы за внешнеполитический выбор Америки. Отсутствие необходимости беспокоиться о последствиях войн — если только вы не зачислены на военную службу — стало почти неотъемлемым правом американца по рождению. Но сегодня это врождённое право подходит к концу: Соединённые Штаты вступают в эпоху интенсивного соперничества великих держав, которое может перерасти в крупномасштабную войну с применением обычных вооружений или ядерный конфликт, поэтому пришло время подумать о последствиях и ответить на вопрос, готовы ли американцы заплатить за это огромную цену.

«В условиях, когда в последние годы международные отношения всё время ухудшаются, критики глобального превосходства США часто предупреждают, что назревает новая холодная война. Тем не менее указание на холодную войну в некотором смысле преуменьшает опасность. Отношения с Россией и Китаем вряд ли останутся холодными. Сегодня Соединенные Штаты вновь берут на себя основное бремя противодействия амбициям правительств Москвы и Пекина. Когда Америка сделала это в первый раз, она жила под сенью жестоких уроков Второй мировой войны и действовала из искреннего и здорового страха перед другим таким катаклизмом. На этот раз уроки придётся усваивать без такого опыта», — заключает автор материала.