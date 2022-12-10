«Пора задуматься над своим поведением»: польский аналитик призывает Германию скорректировать своё видение России

Германия очень лениво, медлительно и неохотно оказывает помощь Украине, поэтому она так и не решилась передать ей системы Patriot, а ведь они гораздо нужнее Киеву, нежели Варшаве, говорит эксперт Марек Будзиш. В интервью Radiо Maryja польский эксперт упрекает Германию в искажённом политическом видении как самого конфликта, так и будущей позиции России на мировой арене, которое срочно нужно исправить.

В итоге было принято решение, что немецкие установки Patriot будут направлены в Польшу, хотя ранее из Берлина звучали заявления о том, что они будут размещены на западе Украины, что, в свою очередь, поспособствует повышению безопасности самой Польши и её граждан, пишет Radiо Maryja.

«Германии следует задуматься над своим поведением в плане того, что происходит на Украине. Именно украинские города и гражданские объекты, к счастью, не польские, подвергаются атакам. Следовательно, Украине эта помощь нужна куда больше, чем Польше», — заявляет в интервью с радиостанцией польский публицист и эксперт Марек Будзиш.

«…Если размещение систем Patriot в Польше предусматривает уничтожение целей над воздушным пространством Украины, то что мешает этим установкам быть в нескольких километрах дальше», — негодует он.

По мнению Марека Будзиша, сопротивление немецкой стороны объясняется определёнными причинами политического характера. «Политика властей в Берлине нуждается в определённой корректировке. Это касается не только систем Patriot и танков Leopard 2, которые Германия тоже не хочет отдать… Германия очень лениво, медлительно и неохотно оказывает помощь Украине в войне именно потому, что у неё другая оценка политической ситуации и будущей позиции России в новой системе безопасности, которую после войны надо будет построить», — объясняет аналитик.

Требования России в адрес НАТО в плане отвода военных объектов и частей, находящихся на ротационной основе в Польше и Прибалтике, чрезвычайно опасны для Варшавы. «Им надо было отойти в Западную Европу, в так называемый старый НАТО. Это значило бы, что Польша и другие страны региона превратились бы в буферную зону, где влияние России смогло бы играть существенную роль», — предупреждает он.

Марек Будзиш также полагает, что на сегодняшний день Россия хочет найти формулу для заморозки конфликта на Украине. «России необходимо время, чтобы перегруппироваться, обновить свои силы, снабдить и обучить 150 тысяч мобилизованных солдат. Сейчас Россия стремится к стратегической паузе», — отмечает он.

Одноврменно он уверен в том, что в плане «большой стратегии» от России не поступают какие-либо сигналы о том, что она готова отказаться от своего влияния в центральной части Европы. Он указывает на то, что Россия готовится к затяжному, но победоносному сражению вовсе не с Украиной, а со всем западным миром.