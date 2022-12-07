SwebbTV: мы сказали «нет» — Венгрия отказалась обучать украинских военных

17:13
«Локомотив» отдал Габриэла в аренду «Сан-Паулу»
Столичный «Локомотив» принял решение отдать в аренду «Сан-Паулу» полузащитник Педро Габриэла.
17:13
Путин: международная доктрина прав человека используется для оправдания Запада
Российский президент Владимир Путин на встрече с членами СПЧ заявил, что международная доктрина прав человека используется для оправдания доминирования Запада.
17:07
Инфантино считает групповой этап ЧМ-2022 в Катаре лучшим в истории
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал групповой этап чемпионата мира в Катаре лучшим в истории мундиалей.
17:06
Экс-разведчик США Риттер: страны Запада готовили Украину к конфликту задолго до его начала
Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что западные страны воспользовались Минскими соглашениями, чтобы оттянуть начало украинского конфликта и подготовить Украину к боевым действиям.
17:03
Путин заявил о циничной ангажированности международных организаций к России
Российский лидер Владимир Путин заявил, что международные организации демонстрируют циничную ангажированность к России.
17:00
Лидер «Новых людей» Нечаев допустил выдвижение Кудрина в президенты от партии
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев не исключил возможности выдвижения кандидатуры бывшего главы Счётной палаты Алексея Кудрина в президенты от партии. Об этом Нечаев заявил РИА Новости.
16:59
FT: ведущие страны ЕС призвали пересмотреть санкции в отношении России
Ряд ведущих стран Евросоюза призвали пересмотреть санкционный режим, чтобы обеспечить поставки российского зерна и удобрений на мировые рынки. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на документ.
16:58
Daily Mail: полузащитник Райс пропустил тренировку Англии перед матчем 1/4 финала ЧМ с Францией
Полузащитник сборной Англии Деклан Райс не смог принять участие в тренировке национальной команды перед матчем 1/4 финала с Францией.
16:52
Берлин и Варшава пришли к соглашению о размещении ЗРК на территории Польши
Германия и Польша на уровне министров обороны стран пришли к соглашению о размещении зенитно-ракетных комплексов на польской территории. Об этом сообщили в правительстве ФРГ.
16:46
Роналду настоял на тренировке с основным составом Португалии перед матчем с Марокко
Нападающий Криштиану Роналду принял решение пропустить тренировку с запасными игроками национальной команды.
16:42
Премьер Грузии заявил, что республика не будет оказывать военную помощь Украине
Власти Грузии не намерены оказывать военную помощь Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.
16:41
Marca: в Испании ожидают, что Энрике сам подаст в отставку с поста главного тренера сборной
Главный тренер сборной Испании может быть отправлен в отставку.
16:41
ЮНИСЕФ призвал удалить личные данные детей из базы данных сайта «Миротворец»
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал удалить личные данные детей из базы данных украинского сайта «Миротворец».
16:37
Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время. Об этом она заявила в интервью изданию Zeit.
16:32
Генпрокурор ФРГ: подозреваемые в подготовке госпереворота хотели также создать новую армию
Генпрокурор Германии Петер Франк заявил, что подозреваемые в подготовке государственного переворота в стране хотели в том числе создать новую армию.
16:29
В МИД заявили, что Армения скоро ответит на предложения Азербайджана о мирном соглашении
Ереван получил от Баку предложения о проекте мирного соглашения и в ближайшее время представит свои аргументы. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
16:28
ATP оштрафовала LTA на $1 млн за недопуск россиян и белорусов к своим турнирам
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC).
16:21
В Афганистане привели в исполнение смертный приговор впервые с прихода к власти талибов
Движение «Талибан»* привело в исполнение первую с момента их прихода к власти в Афганистане казнь, заявил представитель движения Забиулла Муджахид.
16:21
Бетербиев: никогда не буду опускаться до оскорблений
Чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев высказался в отношении треш-тока в боксе.
16:20
В Москве открылась выставка художников Донбасса
В рамках недели «Таврида.АРТ» в Москве открылась выставка «Без границ. Художники Донбасса».
16:17
Politico: НАТО может предоставить Украине предназначавшиеся для Афганистана средства
Североатлантический альянс рассматривает возможность передачи Киеву средств из Трастового фонда для Афганской национальной армии. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на пять источников в западных странах.
16:13
BBC: Полиция задержала двоих мужчин в рамках расследования дела о вооружённом ограблении дома Стерлинга
Полиция смогла задержать двоих мужчин в рамках расследования дела о вооружённом ограблении дома форварда сборной Англии Рахима Стерлинга.
16:09
Международные резервы России на 1 декабря составили $567,3 млрд
Международные резервы России по состоянию на 1 декабря составили $567,3 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.
16:08
Суд в Москве продлил арест обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту
Басманный суд Москвы постановил оставить в СИЗО трёх обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту до 8 марта 2023 года.
16:06
Заключительная в этом году «Московская музейная неделя» начнётся 12 декабря
Заключительная в этом году познавательная акция «Московская музейная неделя» пройдёт с 12 по 18 декабря, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
16:06
Тен Хаг впервые прокомментировал расторжение контракта МЮ с Роналду
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о ситуации с расторжением контракта с нападающим Криштиану Роналду.
16:06
В командировку в ДНР направилась ещё одна бригада врачей из Москвы
В командировку в ДНР и ЛНР направилась ещё одна бригада врачей из ведущих стационаров Москвы.
15:55
Кабмин разрешил иностранным «дочкам» российских компаний регистрировать права на самолёты
Правительство России разрешило иностранным «дочкам» российских компаний регистрировать права на самолёты.
15:54
ТАСС: четыре человека пострадали при взрыве газа в административном здании в Назрани
Взрыв газа произошёл в здании с магазинами и офисами в Назрани. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.
15:54
Данни: верю, что Португалия выиграет матч с Марокко, Роналду будет важен в этой игре
Бывший полузащитник сборной Португалии Мигель Данни поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Марокко.
15:48
В Оренбургской области губернатор вручил государственные награды
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил оренбуржцам государственные награды.
15:46
AmRest договорилась о продаже «Альмире» доли в сети ресторанов KFC в России
Польская группа компаний AmRest, которая владеет пятой частью ресторанов KFC в России, продаёт их российской компании «Альмира» и ожидает получить не менее €100 млн.
15:40
Путин 8 декабря вручит «Золотые звёзды» Героям России
Российский президент Владимир Путин 8 декабря в Кремлёвском дворце вручит медали «Золотая звезда» Героям России.
15:40
Корнеев: испанцам нужно пересмотреть свою философию игры
Бывший полузащитник «Барселоны» Игорь Корнеев поделился эмоциями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 между национальными командами Испании и Марокко.
15:38
Инфекционист Поздняков рассказал об отличиях свиного гриппа от COVID-19
Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, чем свиной грипп отличается от COVID-19.
15:38
В Петербурге состоится гала-концерт VI Международного форум-феста Jazz Across Borders
Гала-концерт VI Международного форум-феста Jazz Across Borders, посвящённый столетию российского джаза, пройдёт в КСК «М-1 Арена» 18 декабря.
15:35
В Челябинской области ожидается потепление после аномальных морозов
В Челябинской области с 10 декабря ожидаются снегопады и потепление.
15:35
Более 130 компаний Подмосковья заключили контракты на экспорт в 2022 году
При содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности более 130 компаний Подмосковья заключили с начала года экспортные контракты.
15:35
Школьницу из Приморья наградили медалью «За проявленное мужество»
Сенатор Людмила Талабаева вручила медаль «За проявленное мужество» приморской школьнице Ангелине Гвоздь.
15:33
Врач Зяблова посоветовала регулярно наблюдаться у офтальмолога и кардиолога
Заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова рассказала, у каких специалистов желательно регулярно наблюдаться.
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Метеоролог Шувалов рассказал о смене погоды в европейской части России
Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какой будет погода в европейской части России в ближайшие дни.
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Кечинов: Швейцария неплохо играла в группе, но вчера она была не готова
Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов считает, что сборная Швейцарии не была психологически настроена на матч 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Португалией.
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Кандидат наук Назаренко рассказал о нюансах использования «неродной» зарядки для смартфона
Завкафедрой электроники РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук Максим Назаренко рассказал, с чем можно столкнуться при использовании «неродной» зарядки для смартфона.
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Эндокринолог, заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова рассказала, какие продукты способствуют укреплению сосудов.
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Врач сомнолог-невролог, директор сомнологической службы «Унисон» Елена Царёва дала рекомендации по активному пробуждению.
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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что конфликт на Украине завершится переговорами.
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Politico: введением потолка цен на российскую нефть ЕС «взорвал» энергетическую сферу
Введением потолка цен на российскую нефть ЕС «взорвал» энергетическую сферу. Об этом заявил обозреватель Чарли Купер в статье для издания Politico.