Times: христиан в Англии и Уэльсе осталось меньше половины населения

22:38
Форум «Мой бизнес 63. Время новых решений» откроется 1 декабря в Самаре
Форум «Мой бизнес 63. Время новых решений» начнёт работу в четверг, 1 декабря, в Самаре.
22:38
В РГБ прошли «Русские чтения»
В Российской государственной библиотеке состоялись «Русские чтения», участники которых зачитали произведения отечественных классиков. Также был дан старт акции «Поделись книгой — стань волонтёром русского языка».
22:37
Билл Клинтон заболел коронавирусом
Бывший президент США Билл Клинтон сообщил, что заразился коронавирусом.
22:30
Флик: было бы неуважительно думать о победе в восемь голов над Коста-Рикой
Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик оценил шансы немецкой команды в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре с Коста-Рикой.
22:28
В Пермском крае открылся музей любительского театра
В посёлке Ильинский Пермского края появился музей любительского театра.
22:27
Пассажиры ЦППК записали более 3 млн билетов на транспортные карты с начала года
Пользователи подмосковных электричек ЦППК стали чаще записывать билеты на транспортные карты. С января 2022 года совершено более 3 млн таких операций.
22:25
Кьер: нам всем надо понять, что сборная Дании играла плохо
Защитник сборной Дании Симон Кьер поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира с национальной командой Австралии.
22:23
Europa Press: власти Испании рассматривают взрыв в посольстве Украины как теракт
Национальная судебная коллегия Испании приняла решение рассматривать взрыв в украинском посольстве в Мадриде как теракт.
22:20
Боевики «Джабхат ан-Нусры» готовятся ударить беспилотниками по авиабазе Хмеймим
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* готовятся ударить беспилотниками по авиабазе Хмеймим.
22:20
В ФРС США не видят явного прогресса в борьбе с инфляцией в стране
Федеральная резервная система (ФРС) США не фиксирует очевидного прогресса в снижении темпов инфляции в стране, несмотря на ужесточение политики и замедление роста экономики за прошедший год.
22:18
Леки: Австралия заслужила выход в плей-офф
Нападающий сборной Австралии Мэттью Леки поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира с национальной командой Дании.
22:18
Защитник Уайт покинул расположение сборной Англии на ЧМ по личным причинам
В пресс-службе сборной Англии рассказали, почему защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт покинул расположение национальной команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
22:10
ЦБ продлил ограничения на раскрытие финотчётности из-за санкций
Центробанк продлил ограничения на раскрытие чувствительной к санкциями финансовой отчётности в модифицированном виде на полгода — до 1 июля 2023 года.
22:08
В Москве открылась выставка о Великой Отечественной войне
В Выставочном зале федеральных архивов в Москве открылась выставка «Великая Отечественная война. 22 июня 1941 — 19 ноября 1942».
22:08
Месси побил рекорд Марадоны по матчам на чемпионатах мира за Аргентину
Сборная Аргентины встречается с командой Польши в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
22:08
ЦПВС: Турция не участвует в совместном патрулировании в Сирии последние две недели
Турция не принимает участия в совместном патрулировании в Сирии на протяжении последних двух недель. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.
22:00
Пушилин сообщил об отсутствии в ДНР ограничений на выезд в другие регионы России
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что после принятия ДНР в состав России и окончания мобилизационных мероприятий какие-либо ограничения на выезд граждан в другие российские регионы отсутствуют.
21:56
Мориясу: Япония рассчитывает на положительный результат в игре с Испанией
Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Испании.
21:55
Салиба: несыгранность футболистов сборной Франции привела к поражению от Туниса
Защитник сборной Франции Вильям Салиба высказался о поражении в матче чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре с Тунисом.
21:53
FT: в ЕС пригрозили Twitter запретом, если Маск не будет следовать правилам модерации
В ЕС пригрозили запретить Twitter в случае, если владелец соцсети Илон Маск не будет следовать европейским правилам о модерации контента, сообщают источники Financial Times.
21:46
Аналитик Юшков высказался о перспективах Норвегии по добыче газа
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что Норвегия не сможет полноценно заменить Россию в качестве поставщика газа европейцам.
21:46
В США приняли законодательную инициативу для предотвращения забастовки железнодорожников
Палата представителей США выставила на голосование законодательную инициативу, направленную на то, чтобы не допустить в стране забастовки работников железнодорожного транспорта.
21:44
Конате — об игре с Тунисом: ненавижу проигрывать, в выходные не будет никаких поблажек
Защитник сборной Франции Ибраима Конате поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира с национальной командой Туниса.
21:42
Матыцин видит позитивные перспективы в вопросе восстановления прав ВФЛА
Министр спорта Олег Матыцин высказался о возможном восстановлении членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
21:35
Консультант Валинуров рассказал о востребованных профессиях в канун Нового года
Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал, какие профессии наиболее востребованы в преддверии Нового года.
21:35
Консультант Шаповалова заявила, что отсутствие налогового уведомления не освобождает от ответственности за неуплату
Наталья Шаповалова, член Палаты налоговых консультантов России, советник налоговой службы 2-го ранга, заявила, что если человек по какой-то причине не получил налоговое уведомление, то это не освобождает его от ответственности за неуплату.
21:33
В Белом доме заявили о работе с союзниками по вопросу передачи Украине систем ПВО
США тесно работают с союзниками по вопросу дополнительного снабжения Украины системами ПВО, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
21:31
Совфед одобрил закон об охране интеллектуальной собственности
На заседании в среду, 30 ноября, Совет Федерации одобрил закон об охране интеллектуальной собственности.
21:27
Небензя назвал попыткой покрыть беззаконие Запада инициативу о трибунале по Украине
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил уверенность, что инициатива Еврокомиссии о создании трибунала по Украине является попыткой придать легитимности осуществляемому западными странами беззаконию в отношении России.
21:27
В сборной Австралии поинтересовались у премьер-министра, объявит ли он выходной в честь выхода команды в плей-офф ЧМ
Пресс‑служба сборной Австралии по футболу запросила у премьер‑министра страны Энтони Албаниза общенациональный выходной в честь выхода команды в 1/8 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре.
21:21
Главный тренер сборной Австралии — о выходе в плей-офф ЧМ: помогла вера в себя
Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд прокомментировал выход в плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
21:20
Киевляне перекрыли движение трамвая в знак протеста против отсутствия электроэнергии
Жители Киева перекрыли движение трамвая в знак протеста из-за отсутствия электроэнергии в домах украинской столицы.
21:20
Хованская рассказала о новом этапе программы переселения из аварийного жилья
Глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская рассказала об особенностях нового этапа программы переселения из аварийного жилья.
21:20
Маск заявил о вмешательстве Twitter в выборы
Новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что при прежнем руководстве социальная сеть занималась вмешательством в выборы.
21:20
В МЧС Татарстана рассказали, как спасти домашних питомцев при пожаре
В пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану рассказали, как спасти домашних питомцев при пожаре. В среду, 30 ноября, отмечается Всемирный день домашних животных.
21:19
В Петербурге благоустроят сквер, где расположен памятник Всеволоду Боброву
В Санкт-Петербурге планируют благоустроить сквер, где расположен памятник спортсмену и тренеру Всеволоду Боброву.
21:19
В Ленобласти похолодает до -15 °С в ночь на 1 декабря
В Ленинградской области ожидается похолодание до -10...-15 °С в ночь на четверг, 1 декабря.
21:19
Депутат Колунов рассказал о перспективах российских строительных компаний за рубежом
Депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал о возможностях и перспективах отечественных строительных компаний за рубежом.
21:14
Корнелиус: Дания играла очень хорошо на протяжении многих лет, но не смогла на ЧМ-2022
Нападающий сборной Дании Андреас Корнелиус поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира с национальной командой Австралии.
21:06
Премьер Норвегии призвал не затягивать с принятием Швеции и Финляндии в НАТО
Премьер Норвегии Йонас Гара Стёре выразил надежду на то, что все страны НАТО ратифицируют заявку Швеции и Финляндии на членство в альянсе.
21:04
Измайлов: «Пари НН» найдёт главного тренера до первых сборов в январе
Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов рассказал, когда будет назначен новый главный тренер нижегородского клуба.
21:02
Один человек погиб и 10 пострадали в результате крупного ДТП в Астрахани
Один человек погиб и десять пострадали, включая троих детей, в результате столкновения маршрутного такси и пожарного автомобиля в Астрахани.
21:02
Совфед одобрил закон о дополнительных выходных родителям детей с ограниченными возможностями
Совет Федерации одобрил закон о праве родителей детей с ограниченными возможностями здоровья использовать дополнительные выходные 24 дня подряд.
21:01
Дешам — о поражении от Туниса: мои решения помогут нам через четыре дня
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал проигрыш Тунису в третьем туре группового этапа чемпионата мира в Катаре.
20:58
Гризманн — о матче с Тунисом: сложно играть такие матчи, когда ты уже прошёл в плей-офф
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира с национальной командой Туниса.
20:55
ООН: решение о трибунале по Украине относится к компетенции стран — членов организации
Создание трибунала по Украине для изъятия замороженных активов России относится к компетенции стран — членов ООН, заявил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
20:53
Хазри признан лучшим игроком матча ЧМ-2022 Тунис — Франция
Полузащитник Вахби Хазри признан самым полезным игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Туниса и Франции.
20:51
Стали известны составы сборных Саудовской Аравии и Мексики на матч ЧМ-2022
Объявлены стартовые составы сборных Саудовской Аравии и Мексики на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре.
20:51
Цена на газ в Европе к закрытию торгов поднялась выше $1550 за тысячу кубометров
Цена газа в Европе по итогам сегодняшних торгов поднялась выше $1550 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
20:47
Почеттино уверен, что Кейн обязательно забьёт гол на ЧМ-2022 в Катаре
Бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал игру нападающего сборной Англии по футболу Гарри Кейна на чемпионате мира 2022 года в Катаре.