Euronews: ЛГБТ-активист проиграл в ЕСПЧ тяжбу с христианской пекарней, отказавшейся изготовить ему торт в поддержку гей-браков

Европейский суд по правам человека после многолетних разбирательств признал неприемлемым иск британца Гарета Ли к христианской пекарне в Белфасте, передаёт Euronews. Как напоминает канал, британский борец за права ЛГБТ обратился в ЕСПЧ, после того как североирландская пекарня отказалась изготовить для него торт с надписью «Поддержите супружество геев».
Семь лет продолжалась тяжба борца за права ЛГБТ Гарета Ли с христианской пекарней в Белфасте, которая отказалась изготовить для него торт с надписью «Поддержите супружество геев».
В четверг Европейский суд по правам человека признал иск этого британца неприемлемым. Напомню, что в 2014 году Ли попытался заказать торт с изображением двух героев «Улицы Сезам» мужского облика. В те времена однополые браки в Северной Ирландии были запрещены. Кондитеры посчитали призыв на торте несовместимым с их религиозными взглядами. Судьи в Страсбурге решили, что отмена заказа не связана с сексуальной ориентацией заказчика.
Профессор европейского права Тобаес Лок назвал это дело особенно сложным.
ТОБАЕС ЛОК, профессор европейского права: Большинство дел, которые рассматривает Европейский суд по правам человека, относятся к нарушениям государством чьих-либо прав. Но в данном случае имеются, по сути, две частные стороны, между которыми разгорелся конфликт, касающийся свободы религии и свободы выражения мнений.
Наш корреспондент поговорила с адвокатом Гарета Ли.
КИАРАН МОЙНА, адвокат Гарета Ли: Ли вложил много усилий, пота и слёз в это дело. То, что оно наконец закрыто, по-моему, даже хорошо. И всё же мой клиент разочарован. Такие претензии, как у него, не могут быть отметены только потому, что Европейский суд не осознал их важности и не внёс ясности в ситуацию с учётом её изменения. В итоге неопределённость на главных улицах Северной Ирландии сохраняется.
Профессор европейского права считает, что суд мог бы способствовать укреплению справедливости на европейском уровне.
ТОБАЕС ЛОК:Не будем забывать, что Европейский суд по правам человека принимает решения от имени 47 европейских государств, обязательные для исполнения во всех из них. А некоторые из этих государств не заслужили доброй репутации в области прав человека, особенно когда речь идёт о людях из ЛГБТ+-сообщества. Верно?
Тобаес Лок имеет в виду то, что если бы суд хотел, он бы посчитал дело приемлемым.
Иран ждут серьёзные последствия, если он посягнёт на граждан США, в том числе на тех, против кого Тегеран ввёл новые санкции за причастность к убийству иранского генерала КСИР Касема Сулеймани. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС заявил, что Североатлантический альянс больше не сможет оттеснять Россию на вторые роли в европейской и международной политике.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что любая дискуссия с Россией на тему Украины в рамках обсуждения безопасности требует участия в переговорах представителей Киева.
Вице-президент Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли опроверг информацию о том, что игрокам сборной России, которые выступают в заокеанской лиге, будет разрешено принять участие в Олимпиаде-2022 в частном порядке.
Запад должен на односторонней основе отказаться от расширения НАТО и ликвидировать созданную военную инфраструктуру, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, прибывший в Женеву на российско-американские переговоры по гарантиям безопасности.
России хотелось бы по итогам переговоров с США в Женеве получить внятное представление о том, какие у коллег в Вашингтоне «позиционные допуски», рассказал ТАСС российский заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, который будет присутствовать на встрече.
Россиянки Елизавета Голубева, Наталья Воронина и Евгения Лаленкова завоевали бронзовые медали в командной гонке на чемпионате Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в нидерландском Херенвене.