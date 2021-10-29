Frankfurter Allgemeine Оригинал

FAZ: в парламенте Польши сравнили ЛГБТ с нацистами

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Депутат парламента Польши Кшиштоф Каспржак сравнил ЛГБТ с нацистами, заявив, что движение ЛГБТ сейчас рвётся к власти так же, как это делала партия НСДАП в 30-е годы прошлого века, пишет Frankfurter Allgemeine. Издание сообщает, что сейчас в Польше обсуждают законопроект, согласно которому будут запрещены демонстрации в поддержку однополых браков.
FAZ: в парламенте Польши сравнили ЛГБТ с нацистами
Reuters

В минувший четверг в Варшаве сотни людей вышли к зданию парламента Польши на протест против планируемого запрета демонстраций для ЛГБТ, сообщает Frankfurter Allgemeine. Издание отмечает, что вечером того же дня в парламенте состоялось первое чтение законопроекта.

Как пишет Frankfurter Allgemeine, будущий закон должен будет запрещать участникам демонстраций ставить под вопрос брак как союз мужчины и женщины и требовать расширения его понятия на людей одного пола. Кроме того, в законе указывается запрет на призывы к усыновлению детей однополыми парами.
 
«ЛГБТ начинают свой марш к власти так же, как это делали нацисты в 30-е годы минувшего века. Движение ЛГБТ хочет ввести террор. Мы на Западе это видим», — приводит издание слова польского депутата Кшиштофа Каспржака, выступающего в поддержку законопроекта. Frankfurter Allgemeine пишет, что выступление Каспржака в парламенте прерывалось выкриками и насмешками со стороны оппозиции. Издание отмечает, что принятие закона будет грозить Польше новой конфронтацией с ЕС.
 
Организация Amnesty International призвала польских депутатов голосовать против нового законопроекта. В организации заявили, что этот законопроект сеет ненависть, носит дискриминационный характер и ограничивает право граждан на мирный протест. 
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Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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