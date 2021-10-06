Le Monde: парламент Франции признал лечение гомосексуализма правонарушением

Национальное собрание Франции в первом чтении приняло законопроект о запрете «конверсионной терапии» для представителей ЛГБТ-сообщества и наказании до двух месяцев тюрьмы для нарушителей, пишет Le Monde. Как отмечает издание, методы «исправления» гомосексуалов с помощью гипноза, медикаментозного лечения, электрошока и принудительного брака появились в США и чаще всего используются в религиозных сообществах.
Вечером во вторник 5 октября Национальное собрание единогласно приняло законопроект партии «Вперёд, Республика!» о запрете на проведение «конверсионной терапии», при которой людей из ЛГБТ-сообщества принуждают к гетеросексуальности, сообщает Le Monde. Документ был принят в первом чтении и отправлен на рассмотрение в сенат.
Согласно законопроекту, действия так называемых терапевтов или религиозных представителей, утверждающих, что «лечат» гомосексуалов, будут квалифицироваться как особое правонарушение и караться двумя годами тюремного заключения и штрафом в размере €30 тыс. «Лечить там нечего. Быть собой — это не преступление, нельзя пытаться вылечить гендерную принадлежность или сексуальную ориентацию», — подчеркнула министр-делегат по вопросам равенства Элизабет Морено в начале парламентских дебатов.
Как рассказывает французская газета, методы, которые якобы «лечат» представителей нетрадиционной ориентации, появились в Соединённых Штатах. Во Франции они малоизвестны и не поддаются количественной оценке. В 2019 году в докладе для парламента депутат от партии «Вперёд, Республика!» Лоранс Вансёнброк-Миалон и депутат «Непокорённой Франции» Бастьян Лашо говорили о «сотне недавно произошедших случаев». Кроме того, они предупредили о «росте сообщений» об использовании «гипноза», «гормонов» и даже «электрошока», а также о «религиозных» практиках, которые варьируются от «призывов к воздержанию» и сеансов «экзорцизма» до «принудительных браков» с лицами противоположного пола. Такие действия уже преследуются по закону как умышленное насилие, превышение полномочий, незаконное осуществление медицинской деятельности, травля и дискриминация. Однако Лоранс Вансёнброк-Миалон посчитала, что необходимо создать особый вид правонарушения, чтобы лучше осознать масштабы проблемы и поддержать жертв, которым сложно подать в суд на такие действия.
В последние годы благодаря расследованиям журналистов удалось больше узнать о «терапевтах», которые работают в различных религиозных учреждениях, пишет Le Monde. По данным парламентского доклада, во Франции к их помощи прибегают главным образом протестанты-евангелисты и католики-харизматы. Однако депутаты подчёркивают, что «конверсионная терапия» касается не только христиан: к таким методам прибегают также еврейские и мусульманские сообщества.
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