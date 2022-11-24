BFM TV: Китай решил проблему зависимости детей от компьютерных игр

Благодаря введённым ограничениям Пекину удалось решить проблему зависимости детей от видеоигр, сообщает BFM TV со ссылкой на доклад Комитета игровой индустрии Китая. Теперь при регистрации в игре всем участникам необходимо указывать личные данные, а внедрённые механизмы позволяют несовершеннолетним играть только час в день по пятницам, субботам и воскресеньям.

Комитет игровой индустрии Китая опубликовал доклад, согласно которому в стране «решена» проблема с зависимостью молодёжи от компьютерных игр, пишет BFM TV. Год назад в КНР ограничили время, которое подростки могут ежедневно проводить за игрой.

Китай представляет собой крупнейший в мире рынком компьютерных игр, отмечает издание. В то же время государственные СМИ называют этот сектор экономики, наряду с технологическим, «духовным опиумом» для народа, а правительство вводит против него ограничения. Так, с сентября прошлого года люди младше 18 лет во время учебного года могут играть онлайн только с 8 по 9 часов вечера по пятницам, субботам и воскресеньям. В результате такой политики «свыше 75% несовершеннолетних играют меньше трёх часов в неделю, а зависимость от игр практически сошла на нет», утверждает государственный Комитет игровой индустрии. По данным отчёта, «принятые в компаниях по производству видеоигр механизмы для борьбы с зависимостью распространяются на более 90% несовершеннолетних, играющих в видеоигры».

Согласно докладу, в Китае примерно у 98% детей от 9 до 19 лет есть мобильный телефон. Также в стране насчитывает около 186 млн интернет-пользователей не старше 18 лет. По новым правилам при регистрации в онлайн-игре необходимо указать данные удостоверения личности — таким образом несовершеннолетние не могут скрыть свой возраст. Кроме того, компаниям запрещено предлагать детям игры вне указанных правительством временных промежутках.

При этом BFM TV указывает, что в последнее время Пекин ослабил ограничения в отношении игровой индустрии. До апреля в течение девяти месяцев власти заморозили выпуск новых игр, однако теперь понемногу начинают выдавать новые лицензии. На прошлой неделе цифровой гигант Tencent спустя полтора года смог получить новую лицензию, чьё отсутствие пошатнуло его положение лидера на мировом рынке.