SRF: в Швейцарии детей избавляют от страха перед уколами с помощью виртуальной реальности

В Швейцарии придумали оригинальный способ помочь ребёнку, боящемуся уколов, сообщает SRF. Для этого используются очки виртуальной реальности. Пока медперсонал проводит процедуру, ребёнок играет в игру, не замечая ничего вокруг. Это значительно облегчает процесс и избавляет от травмирующего опыта, который может сильно повлиять на процесс выздоровления, объясняет швейцарский телеканал.

Играя в компьютерные игры, дети забывают обо всём остальном. Некоторые отчаявшиеся родители считают, что это очевидный недостаток, но швейцарские медики превратили это в преимущество. То, что, играя в видеоигры, дети на многое не обращают внимания, может помочь при проведении медицинских процедур в больнице, что подводит нас к рубрике «Идея». С недавних пор в университетских клиниках Женевы используются очки виртуальной реальности, чтобы избавить детей от страха, например, перед уколами. При этом используются игры собственного производства.

Наэль боится уколов, но ей нужно сдать новый анализ крови. Чтобы она не боялась и процедура прошла легче, медперсонал отправляет её в приключение в виртуальной реальности.

ИНДИРА, мать Наэль: Когда твой ребёнок испытывает стресс, ты сам его неизбежно испытываешь. Ты беспокоишься за него, держишь его руку. Когда мы вместе следим за игрой на экране, это отвлекает и меня, и ребёнка.

Игр в виртуальной реальности очень много, но доктор Сирил Саюн и его коллеги сами создали это приключение, в котором объединены удовольствие от игры и знания из сферы гипноза.

СИРИЛ САЮН: Сейчас ты почувствуешь холод, когда София будет очищать твою руку. Это как вода, которой ты поливаешь растения в игре.

Медицинский протокол был составлен таким образом, чтобы он подходил к 10-минутной игре в виртуальной реальности.

СОФИ ТАННЕР, медсестра: В педиатрии то, что доставляет боль, вызывает и страх. Нам нужно стараться не вырывать её из игры, пока она находится в виртуальной реальности. Мы спрашиваем у детей, что они видят, чтобы они не концентрировали внимание на процедуре, которую мы проводим.

Очки виртуальной реальности нашли своё место в медицинском шкафу рядом с лекарствами как инструмент, который используется при заборе крови и установке внутривенного катетера у детей старше 5 лет и подростков.

СИРИЛ САЮН, врач: Я всегда говорю: «Лучшее лекарство — это то, которое не нужно принимать». Меры без использования фармацевтических средств, например психологические, гипноз, а теперь и использование виртуальной реальности, могут значительно улучшить опыт ребёнка.

Это преимущество, ведь травмирующий опыт может сильно повлиять на процесс выздоровления.

Дата выхода в эфир 10 октября 2021 года.