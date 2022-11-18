Aftonbladet: страх потеряли — шведы стали меньше бояться нападения России

Чем дольше продолжается украинский конфликт, тем меньше шведы беспокоятся об угрозе нападения на их страну со стороны России, сообщает Aftonbladet. Последний опрос населения показал, что уровень опасения среди жителей Швеции по этому вопросу стал самым низким с начала СВО.
Издание Aftonbladet регулярно мониторит отношение народа Швеции к членству в НАТО, а также обеспокоенность населения в связи с возросшей военной угрозой со стороны России, пишет газета.
В конце февраля на вопрос о беспокойстве в связи с повышенной военной угрозой со стороны России 71% ответили, что они «очень» или «в некоторой степени» обеспокоены. Однако с тех пор беспокойство постепенно уменьшалось и сейчас опустилось до январского уровня. На сегодняшний день 50% опрошенных боятся усиления военной угрозы со стороны России, что является самым низким показателем с начала боевых действий. 48% говорят, что не беспокоятся об этом, что является самым высоким показателем с февраля, сообщает Aftonbladet.
Как отмечается, чуть более двух третей опрошенных считают, что Швеция должна стать членом НАТО. Поддержка вступления королевства в НАТО осталась на том же уровне, что и весной. Опрос был проведён в виде интернет-голосования, в котором приняли участие 1018 человек в возрасте от 18 лет в период между 7 и 13 ноября 2022 года.
На вопрос о том, беспокоит ли шведов повышенная военная угроза со стороны России, 50% ответили «да», что на пять пунктов ниже предыдущего апрельского опроса. 48% ответили «не беспокоит», что на пять пунктов выше. Респондентам также был задан вопрос: считаете ли вы, что Швеция должна вступить в НАТО. Положительно ответили 68% (этот показатель оказался без изменений), отрицательно высказались 19%, что на пять пунктов выше предыдущего июньского опроса, сообщает Aftonbaldet.
Вице-президент США Камала Харрис проведёт на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке консультации с лидерами Австралии, Канады, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии в связи с ракетным пуском КНДР.
Мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей многоэтажных домов города переждать зиму в сельской местности в связи с ситуацией с электроснабжением на территории Украины. Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua».
Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада не исключил, что запущенная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета могла пролететь 15 тыс. км и достичь территории Соединённых Штатов при пуске по обычной траектории.
Депутат Европарламента от Румынии Мариан-Жан Маринеску предложил включить Молдавию в зону свободного роуминга Евросоюза. Он напомнил, что в сентябре Еврокомиссия приняла решение присоединить к этой зоне Украину. С инициативой парламентария ознакомился RT.
Соединённые Штаты в последние дни находились в постоянном контакте с европейскими союзниками и окружением президента Украины Владимира Зеленского, призывая их давать более осторожные комментарии относительно падения ракеты на территории Польши.
Военные из Донецкой Народной Республики ликвидировали под Артёмовском группу украинских диверсантов, которые сначала согласились на переговоры о сдаче, а потом бросили в своих противников гранату. Об этом рассказали участники этих событий — военнослужащий Народной милиции ДНР с позывным Байкал и украинский военнопленный.
Член Европарламента от Польши Анджелика Анна Можджановская заявила о необходимости в срочном порядке запретить импорт белорусской мебели в Евросоюз. Она направила запрос в Совет ЕС, в котором рассказала об убытках польских производителей в данном секторе. С документом ознакомился RT.
Российские мебельные производители, которые изготовляли продукцию для покинувшей рынок России шведской компании IKEA, начали самостоятельно продавать эти товары, а также создавать новую аналогичную продукцию.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала N4 выразил уверенность, что молдавским властям выгоден затяжной характер конфликта на Украине, поскольку с его помощью они прикрывают свои проблемы в управлении страной.
Сотни сотрудников Twitter приняли решение об увольнении после ультиматума, выдвинутого новым владельцем компании американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на корпоративные источники.
Во время саммита G20 Соединённым Штатам пришлось отказаться от всех своих притязаний на мировое господство, поскольку им не удалось перетянуть союзников России на свою сторону. Такое мнение выразил колумнист, директор отдела зарубежных новостей турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.