Aftonbladet: страх потеряли — шведы стали меньше бояться нападения России

Чем дольше продолжается украинский конфликт, тем меньше шведы беспокоятся об угрозе нападения на их страну со стороны России, сообщает Aftonbladet. Последний опрос населения показал, что уровень опасения среди жителей Швеции по этому вопросу стал самым низким с начала СВО.

Издание Aftonbladet регулярно мониторит отношение народа Швеции к членству в НАТО, а также обеспокоенность населения в связи с возросшей военной угрозой со стороны России, пишет газета.

В конце февраля на вопрос о беспокойстве в связи с повышенной военной угрозой со стороны России 71% ответили, что они «очень» или «в некоторой степени» обеспокоены. Однако с тех пор беспокойство постепенно уменьшалось и сейчас опустилось до январского уровня. На сегодняшний день 50% опрошенных боятся усиления военной угрозы со стороны России, что является самым низким показателем с начала боевых действий. 48% говорят, что не беспокоятся об этом, что является самым высоким показателем с февраля, сообщает Aftonbladet.

Как отмечается, чуть более двух третей опрошенных считают, что Швеция должна стать членом НАТО. Поддержка вступления королевства в НАТО осталась на том же уровне, что и весной. Опрос был проведён в виде интернет-голосования, в котором приняли участие 1018 человек в возрасте от 18 лет в период между 7 и 13 ноября 2022 года.

На вопрос о том, беспокоит ли шведов повышенная военная угроза со стороны России, 50% ответили «да», что на пять пунктов ниже предыдущего апрельского опроса. 48% ответили «не беспокоит», что на пять пунктов выше. Респондентам также был задан вопрос: считаете ли вы, что Швеция должна вступить в НАТО. Положительно ответили 68% (этот показатель оказался без изменений), отрицательно высказались 19%, что на пять пунктов выше предыдущего июньского опроса, сообщает Aftonbaldet.