Le Figaro: страны Юга сходятся во мнении — конфликт на Украине нужно урегулировать

Ситуация на Украине напрямую отражается на странах Южного полушария, поэтому нельзя сказать, что это сугубо региональный конфликт, заявили лидеры разных стран, которые собрались на Парижском форуме мира, пишет Le Figaro. И его нужно урегулировать путём диалога, уверены они.

В пятницу на Парижском форуме мира президент Франции Эммануэль Макрон и лидеры стран Юга призвали к проведению переговоров по ситуации на Украине, от последствий которой страдает весь мир, пишет Le Figaro. Этот конфликт вызывает голод в Южном полушарии и, следовательно, это не просто конфликт стран Севера, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.

Он призвал начать «переговоры для достижения мира», заверив, что Латинская Америка тоже готова принимать в них участие. «Важно снова ценить слово «мир», даже когда мы можем подумать, что требовать мира наивно», потому что «нет ничего более революционного, чем требовать мира».

Его коллега из Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало, который в настоящее время председательствует в Экономическом сообществе западноафриканских государств (ЭКОВАС), в ответ выразил сожаление по поводу того, что «для международного сообщества единственное, что стоит на повестке дня», — это конфликт между Украиной и Россией, тогда как в Африке постоянно идут многочисленные войны. «У меня ощущение, что если бы был серьёзный диалог, то конфликт мог бы закончиться очень быстро», — добавил он.

Он также рассказал, как в конце октября общался с Владимиром Путиным. По его словам, российский президент сказал ему передать большую благодарность «брату Макрону» и показал готовность к диалогу. После этого в Киеве Умаро Сиссоко Эмбало встретился с президентом Украины и передал ему своё мнение насчёт Путина и его серьёзных намерений.

Он заверил, что президент России также сказал ему, что «Макрон важен для прекращения войны». И это соответствует представлениям самого Макрона. Он уже многие месяцы настаивает, что необходимо достичь мира путём переговоров между Украиной и Россией.

Как отмечает Le Figaro, эти призывы к переговорам очень раздражали Украину. Недавно начальник Генштаба США генерал Марк Милли также выразил надежду на переговоры по прекращению конфликта, поскольку, по его мнению, военная победа невозможна ни для Москвы, ни для Киева.