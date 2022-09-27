Washington Post: Токио отрицает обвинения России в причастности японского дипломата к шпионажу

В МИДе Японии охарактеризовали задержание и допрос консула во Владивостоке как прискорбную и неприемлемую ситуацию, сообщает The Washington Post. Токио отрицает причастность дипломатического сотрудника к сбору секретной информации на территории страны пребывания и требует официальных извинений, пишет автор материала.

Японский дипломат, задержанный во Владивостоке по обвинению в получении им секретной информации, был освобождён и к среде покинет страну якобы из-за опасений за свою безопасность, заявили японские официальные лица — комментарий приводит The Washington Post. Российская сторона накануне объявила Тацунори Мотоки персоной нон грата, выдвинув ему обвинения в попытке получения секретной информации о «текущих аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона» и о влиянии западных санкций на экономическую ситуацию в стране пребывания, уточняет издание, ссылаясь на ТАСС.

Японские официальные лица заявили, что дипломатический сотрудник загранучреждения не занимался противоправной деятельностью, и осудили российских правоохранителей за задержание консула с целью проведения допроса, расценив это как нарушение Венской конвенции о консульских сношениях, пишет автор материала. Заместитель министра иностранных дел Японии Такео Мори вызвал посла России Михаила Галузина в японский МИД, чтобы выразить протест в связи с задержанием консула и потребовать официальных извинений.

Во вторник министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил в ходе брифинга, что российская сторона провела «принудительный допрос», и назвал ситуацию крайне прискорбной и неприемлемой. «Нет абсолютно никаких доказательств того, что (дипломат. — ИноТВ) был вовлечён в какую-либо незаконную деятельность, как заявляет российская сторона», — приводит слова Хаяси The Washington Post. Токио подтвердил, что состояние здоровья консула удовлетворительное. Отношения между Японией и Россией ухудшились, когда Токио ввёл масштабные экономические санкции против Москвы после обострения конфликта на Украине, напоминает автор статьи.