PD: Китай обеспокоен использованием резерваций коренных народов в США для захоронения токсичных и ядерных отходов

Представитель Китая призвал США принять меры по защите прав коренных народов. Как передаёт People's Daily, дипломат выразил обеспокоенность тем, что американская администрация систематически использует резервации коренных народов для захоронения токсичных и ядерных отходов, прибегая к обману, принуждению, что приводит к значительно более высокому уровню заболеваемости раком и смертности от него в резервациях по сравнению с другими регионами США.

Представитель Китая призвал США принять меры по защите прав коренных народов. Как передаёт People's Daily, об этом он заявил в диалоге со специальным докладчиком по токсичным отходам на 51-й сессии Совета ООН по правам человека.

Китай обеспокоен тем, что американская администрация систематически использует резервации коренных народов для захоронения токсичных и ядерных отходов, прибегая к обману, принуждению, что приводит к значительно более высокому уровню заболеваемости раком и смертности от него в резервациях по сравнению с другими регионами США.

Например, в резервации навахо, крупнейшего индейского племени в Соединённых Штатах, в организме примерно четверти женщин и многих младенцев обнаружено высокое содержание радиоактивных веществ. Представитель КНР выразил надежду, что спецдокладчик по токсичным отходам обратит на это особое внимание и потребует от США принять меры по защите прав коренных народов.

Как напоминает портал, Китай является одной из стран, наиболее серьёзно загрязнённых ртутью. В апреле 2016 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей ратифицировал Минаматскую конвенцию о ртути, что отражает решимость КНР предотвратить загрязнение ртутью и её распространение. В декабре 2021 года Китай официально представил первый национальный отчёт Секретариату конвенции, проинформировав международное сообщество о результатах претворения документа в жизнь.

Выполняя требования конвенции, Китай прекратил использование ртути в ряде отраслей, запретил производство, импорт и экспорт девяти категорий ртутных продуктов, включая батарейки с добавлением ртути, а также запретил освоение новых месторождений ртутных руд. КНР внедрила высокоэффективную технологию по удалению ртути на ТЭС, которая значительно снизила выбросы ртути в атмосферу.

Китай призывает все заинтересованные стороны уделять большое внимание проблеме загрязнения ртутью, ратифицировать и эффективно выполнять Минаматскую конвенцию, ответственно подходить к использованию ртути и по-настоящему защищать здоровье человечества и окружающую среду от возможного воздействия ртути.