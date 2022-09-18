Эксперт CBS News об изменении климата: всё в наших руках

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Подорвавшийся на мине ВСУ в Херсонской области журналист Сорби вернулся в Италию
Итальянский журналист Маттиа Сорби, подорвавшийся на мине ВСУ в Херсонской области, вернулся в Италию.
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Депутат Нилов убрать в СБП лимит на переводы без комиссии между счетами физлиц
Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме России Ярослав Нилов предложил убрать в Системе быстрых платежей (СБП) лимит на переводы без комиссии между счетами физлиц в разных банках.
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Repubblica: Алжир поставит Италии только 20% от обещанного дополнительного объёма газа
Алжир сможет в ноябре экспортировать в Италию только 20% от обещанного дополнительного объёма газа. Об этом сообщила газета La Repubblica.
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Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США (USGS).
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Президент Российского топливного союза Аркуша заявил о риске дефицита зимнего дизеля
Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша в интервью радио Sputnik заявил о риске дефицита зимнего дизеля.
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Вильфанд спрогнозировал дождливую и ветреную погоду в Москве 18 сентября
Погода в Москве начнёт ухудшаться во второй половине дня в воскресенье, 18 сентября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Власти Колорадо рассказали о гибели трёх человек при столкновении двух частных самолётов
Три человека погибли в результате столкновения двух частных самолётов в небе над американским штатом Колорадо.
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Welt: Германия одобрила передачу Украине 18 гаубиц RCH-155 на сумму €216 млн
Власти Германии одобрили передачу Украине 18 гаубиц RCH-155 общей стоимостью €216 млн. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag.
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Ретивых: мне не хватает конкуренции на ЧР без Большунова и Терентьева
Призёр чемпионатов мира по лыжным гонкам Глеб Ретивых высказался о летнем чемпионате России по лыжероллерам в Тюмени.
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Махачев начал финальный этап подготовки к бою за титул чемпиона UFC
В команде Ислама Махачева рассказали о ходе подготовки к поединку за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
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Доцент Тимофеев рассказал о повышении зарплат сотрудников ряда ведомств с 1 октября
Доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал о повышении окладов сотрудников ряда ведомств с 1 октября.
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Терюшков — о возможном назначении Эшуорта: сложно доверить народный клуб иностранцу
Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков прокомментировал возможное назначение Пола Эшуорта на должность спортивного директора столичного «Спартака».
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Посольство Украины прокомментировало слова экс-главы МИД Румынии об украинских границах
Посольство Украины в Бухаресте назвало неприемлемыми слова бывшего главы МИД Румынии Андрея Марги о границах Украины.
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Скопинцев — об удалении Фернандеса: в защите тяжело всю игру перемещаться
Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал результат матча десятого тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».
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В лодке на Волге в Саратовской области обнаружили тела двух мужчин
Два человека погибли на реке Волге в Саратовской области, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства области Юрий Юрин.
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Кержаков посетовал на вызов в сборную в период отстранения от турниров
Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал первый в карьере вызов в сборную России по футболу.
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Политологи Кевехази и Богар назвали судьбоносными слова об ускользающей гегемонии Запада
Венгерские политологи Миклош Кевехази и Ласло Богар в интервью изданию «ПолитРоссия» назвали судьбоносным заявление президента России Владимира Путина об ускользающей гегемонии Запада.
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Хави повторил достижение Гвардиолы в «Барселоне»
«Барселона» на своём поле нанесла разгромное поражение «Эльче» в шестом туре чемпионата Испании по футболу.
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Гинцбург допустил рост показателей смертности от COVID-19 в России
Смертность от коронавируса в России может вырасти до 200 случаев в сутки, но потом выйдет на плато. Такое мнение выразил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
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Ловрен отметил хорошую игру «Зенита» в обороне в матче с «Динамо»
Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал победу над «Динамо» в десятом туре чемпионата России по футболу.
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В ДНР сообщили об обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ
Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка снарядами калибра 155 мм, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
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«Торино» без Миранчука на последней минуте проиграл «Сассуоло»
«Торино» на своём поле потерпел поражение от «Сассуоло» в матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.
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Экс-премьер Греции Ципрас осудил поставку оружия Украине
Бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас выступил с осуждением отправки оружия Украине греческим правительством.
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Ретивых: слабое лыжное сообщество не поможет вернуть Россию на международные старты
Многократный призёр чемпионата мира по лыжным гонкам Глеб Ретивых высказался о международных соревнованиях в отсутствие россиян.
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Пушилин назвал ситуацию в Яровой «непростой»
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в населённом пункте Яровая непростая, украинские войска не выбиты оттуда.
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Власти Херсона прокомментировали стрельбу в городе
Военно-гражданская администрация (ВГА) Херсонской области прокомментировала стрельбу в Херсоне.
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РФС: Карасёв справился с судейством в матче «Динамо» — «Зенит»
Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался о работе бригады арбитров во главе с Сергеем Карасёвым в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и санкт-петербургским «Зенитом».
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Джанаев завоевал золото в третий день чемпионата Европы по самбо
Россияне выиграли шесть золотых медалей чемпионата Европы по самбо 2022 года в сербском городе Нови-Сад.
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Три человека погибли при столкновении самолётов в США
Три человека погибли в результате столкновения двух самолётов — Cessna 172 и Sonex Xenos — в американском штате Колорадо.
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Бышовец объяснил, за счёт чего «Зенит» обыграл «Динамо»
Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец объяснил причины поражения команды от «Зенита» в матче десятого тура чемпионата России по футболу.
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Пушилин: союзные силы пресекли попытку ВСУ наладить переправу у села Студенок
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что союзные силы пресекли попытку украинских военных наладить переправу у села Студенок.
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Семак не считает, что «Зенит» обеспечил себе победу в РПЛ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о чемпионской гонке Российской премьер-лиги (РПЛ) после победы над «Динамо» в десятом туре.
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Йоканович раскритиковал работу Карасёва: судил без уважения к «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о работе главного арбитра Сергея Карасёва в матче десятого тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».
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Rebelion: Украина заплатит территориями за помощь Запада
Украина может отдать некоторые свои территории под базы США и НАТО в обмен на военную помощь, заявил обозреватель Пабло Леаль в статье для издания Rebelion.
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Кадыров заявил о провале контрнаступления ВСУ около села Берестового
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о провале контрнаступления украинских военных в районе села Берестового в ДНР.
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Футболисты «Зенита» нарушили регламент РПЛ после матча с «Динамо»
Не все футболисты «Зенита» прошли через микст-зону после матча десятого тура чемпионата России по футболу с «Динамо».
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«Адана Демирспор» разгромил «Антальяспор», Дзюба остался в запасе
«Адана Демирспор» в гостях разгромил в матче седьмого тура чемпионата Турции по футболу «Антальяспор».
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Аршавин: «Зенит» как был, так и остаётся главным фаворитом чемпионата России
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал победу клуба над «Динамо» в матче десятого тура чемпионата России.
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ТАСС: в Херсоне нейтрализовали группу вооружённых лиц
Российские силовики нейтрализовали в Херсоне группу вооружённых лиц, оказавших сопротивление.
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Боевики из оккупированной США зоны в Сирии готовят провокации
Действующие в оккупированной США зоне Эт-Танф боевики готовят провокации против сирийских объектов, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
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Гафин: удаление Фернандеса сломало игру «Динамо» в матче РПЛ с «Зенитом»
Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал результат матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
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Медведева пришла на матч «Динамо» — «Зенит» в тренче за 230 тыс. рублей
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева посетила матч десятого тура чемпионата России между «Динамо» и «Зенитом».
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Пять сирийских военных погибли после авиаударов ВВС Израиля в провинции Дамаск
Пять сирийских военнослужащих погибли в результате израильских авиаударов в провинции Дамаск.
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Йоканович: Норманн отработал добротно
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович оценил игру Матиаса Норманна в матче десятого тура чемпионата России с «Зенитом».
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Акция в поддержку России прошла в итальянской Болонье
Акция протеста против антироссийских санкций и политики Рима прошла в Болонье в субботу, 17 сентября.
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Хачанов не примет участия в Кубке Кремля по теннису
Россиянин Карен Хачанов сообщил, что отказался от участия в Кубке Кремля по теннису 2022 года.
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Полиция в Белграде задержала более 60 человек в ходе ЛГБТ-шествия
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что полиция в Белграде задержала более 60 человек во время столкновений полицейских с противниками ЛГБТ-шествия в Белграде.
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«Зенит» не проигрывает московским командам 21 матч подряд
Петербургский «Зенит» в гостях в матче десятого тура чемпионата России по футболу нанёс поражение московскому «Динамо».
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Кобелев — о матче с «Зенитом»: ожидал от «Динамо» более уверенной игры
Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал поражение столичной команды в матче десятого тура чемпионата России по футболу с «Зенитом».
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«Зенит» показал лучший старт в истории РПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» в гостях в матче десятого тура чемпионата России по футболу нанёс поражение московскому «Динамо».