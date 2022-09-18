Эксперт CBS News об изменении климата: всё в наших руках

В ближайшие пять лет повышение температуры планеты неизбежно превысит общепризнанный критический показатель в 1,5 градуса, заявил корреспондент по вопросам окружающей среды Бэн Стейси в интервью телеканалу CBS News. Но это не конец: пагубную тенденцию можно остановить и даже снизить этот общемировой показатель — нужно лишь, чтобы страны действительно захотели этого, подчеркнул Стейси.

В новом докладе об изменении климата Организация Объединённых Наций заявила, что мир движется в неверном направлении. В тексте документа сообщается, что вероятность повышения среднемировой температуры на 1,5 градуса Цельсия в течение следующих пяти лет составляет 48 процентов. Согласно данным, Земля столкнётся с рекордной жарой в тот же период с вероятностью 93 процента. Старший корреспондент по вопросам окружающей среды CBS News Бэн Трэйси присоединяется к нам, чтобы обсудить это. Бэн, рады вас видеть, друг мой! Мы продолжаем слышать разговоры об амбициозных обещаниях и планах, выдвинутых рядом стран, в том числе Соединёнными Штатами, сократить выбросы парниковых газов. Но мы не видим этого. Думаю, люди зачастую чувствуют, что это один из способов улучшить свой имидж на мировой арене. Ты произносишь красивую речь с трибуны ООН, но затем политическое положение дел, в плане возможности принять соответствующие меры в конгрессе США или в парламентах других стран, оказывается весьма трудным.

БЭН ТРЭЙСИ, старший корреспондент по вопросам окружающей среды: Да, Дэвид, вы попали в точку. Проблема в том, что это просто обещания. Люди пишут на бумаге то, что говорят публично. На деле для стран, которые не достигают целей, выдвинутых в документах, нет никаких последствий. Второй момент — мы всё ещё используем ископаемые виды топлива, и делаем это практически в рекордных масштабах. В разгар режима самоизоляции во время пандемии коронавируса, когда все сидели дома и никто не ездил на работу, объём выбросов парниковых газов снизился на 5 процентов. Но сейчас мы вернулись к допандемийным показателям, и они растут. То есть мы не достигли прогресса в этом деле. Вы упомянули, к примеру, обещания со стороны США. Тогда Джо Байден пообещал сократить выбросы парниковых газов на 50 процентов к 2030 году. Но даже учитывая все «климатические» меры и недавний закон «О борьбе с инфляцией», принятый конгрессом, мы в лучшем случае сможем достичь 40-процентного показателя. Это куда лучше, чем раньше, но это не соответствует цели, поставленной президентом Байденом. В этом докладе ООН пишет, что странам нужно осуществлять в семь раз более амбициозные действия, чем те меры, что принимаются сейчас, если мы хотим сдержать потепление на уровне ниже 1,5 градуса. Таким образом, тут ещё много работы.

Я знаю, что мы уже были свидетелями того, как тают некоторые регионы нашей планеты, которые раньше не таяли. В голову приходит Сибирь и внезапное обнаружение там туш мамонтов, которые пролежали в вечной мерзлоте тысячи лет. Цель состоит в том, чтобы сдержать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса Цельсия или ниже. Что случится, если мы превысим этот показатель?

БЭН ТРЭЙСИ: Понимаю, иногда эта цифра — 1,5 градуса Цельсия — может показаться неким магическим числом, потому что мы постоянно говорим о ней. Но это просто показатель, превысив который, как считают учёные, мы столкнёмся с более серьёзными последствиями изменения климата. Если же мы удержим темп потепления на уровне ниже 1,5 градуса, то в какой-то степени сможем справиться (с этой тенденцией. — ИноТВ). Стоит также помнить, что сейчас мы живём с показателем около 1,2 градуса, и только вдумайтесь, какие процессы мы уже наблюдаем! Так, опасение состоит в том, что, если значение 1,5 градуса будет превышено, мы можем столкнуться с тем, что называют критическими точками. В этом месяце был опубликован новый доклад, в котором сообщается, что некоторые из этих критических точек могут оказаться весьма существенными. В их число входит, например, резкое таяние вечной мерзлоты в Арктике, массовое таяние ледяного покрова в Гренландии и Антарктике, которое повлияет на подъём уровня мирового океана. В этом и состоит реальное опасение: как долго мы сможем играть с этим показателем и насколько мы можем его превысить? Похоже, что теперь мы неизбежно превысим отметку 1,5 градуса. Вопрос в том, насколько далеко зайдёт рост температуры и сможем ли мы снизить его, резко сократив объёмы выбросов парниковых газов.

Это очень страшно. То есть не просто звучит зловеще, это на самом деле страшно. Летом мы видели экстремальную жару и наводнения. Бэн, дайте немного контекста, потому что иногда люди говорят, что всегда было жарко или что наводнения, ураганы и муссоны всегда случаются. Помогите нашим зрителям понять разницу между понятиями «погода» и «климат».

БЭН ТРЭЙСИ: Да, либо люди думают, что «игра окончена», что этот поезд движется по путям и мы ничего не можем с этим сделать. В прошлом году я брал интервью у Эла Гора (бывший вице-президент США. — ИноТВ), и он отметил одну вещь, которая мне особенно запомнилась. Он сказал: «Люди часто мечутся от климатического отрицания к климатическому отчаянию, не пытаясь остановиться посередине и что-то сделать с этим». Мы также должны помнить, что всё пока что в наших руках. От нас зависит, хотим ли мы сокращать объём выбросов парниковых газов, поскольку понимаем, что это нагревает планету. Если мы упраздним эти выбросы, то действительно сможем остановить потепление, а в какой-то момент сможем и снизить общемировую температуру. Надежда есть, вопрос лишь в том, действительно ли мы намерены сделать это.

Возвращаясь к вашему вопросу о погоде и климате, к примеру, этим летом мы видели рекордные наводнения, рекордную жару. Климатические изменения не обязательно приводят к жаре, но если она наступает, то положение вещей ухудшается — она может длиться дольше, её последствия могут быть более серьёзными. Если случается рекордный ливень, то количество выпавших осадков будет больше, потому что содержание влаги в атмосфере выше. То есть изменение климата фактически делает то, что и так могло произойти, более экстремальным.

Бэн Трэйси, спасибо вам большое!

БЭН ТРЭЙСИ: Спасибо, ребята, рад был видеть вас!

Дата выхода в эфир 16 сентября 2022 года.