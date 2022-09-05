Der Spiegel: лидер ХДС предрёк ФРГ перебои с электричеством в случае отказа от АЭС

Лидер ХДС Фридрих Мерц считает, что Германии не стоит отказываться от атомной энергетики, пишет Der Spiegel. По мнению политика, остановка трёх оставшихся АЭС приведёт к тому, что уже этой осенью и зимой Германии будут грозить перебои с электричеством.

Лидер партии ХДС Фридрих Мерц опасается, что зимой Германию могут ожидать перебои с электричеством, в случае если Берлин продолжит придерживаться линии на отказ от атомной энергии, пишет Der Spiegel.

«Нам грозит полноценная перегрузка электросети осенью и зимой, а также нестабильное снабжение электричеством», — приводит издание слова Мерца. По мнению политика, если немецкое правительство из идеологических причин продолжит курс на отказ от АЭС, то в начале следующего года Германии будет грозить блэкаут. Мерц заявил, что ФРГ нужно оставить в эксплуатации как минимум три АЭС, которые обеспечат электричеством 20 миллионов домохозяйств.

Der Spiegel напоминает, что решение об отказе Германии от атомной энергии было принято в годы правления Ангелы Меркель. Причиной стала авария на японской АЭС в Фукусиме в 2011 году. Однако из-за энергетического кризиса, обострившегося из-за конфликта на Украине, в немецком обществе снова начались дебаты по поводу целесообразности полного отказа от атомной энергетики.